新臺馬輪、澎湖輪「類郵輪」新體驗！全新營運模式打造「TAIWAN Hi」藍色公路品牌

「新臺馬輪」於4／16首航，亮麗簡潔的外觀、內部木質調的質感設計，宛如小型豪華郵輪般，航港局特別委請台灣設計研究院協助規劃新臺馬輪船身外觀設計，提升公共運輸之美學設計，打破過去大家對交通船的既定印象，引起熱烈關注，以端午節假期來說，艙位已客滿，可見受歡迎程度，新臺馬輪除了滿足馬祖離島地區的交通運輸等需求，也提高了觀光功能，《欣傳媒》專訪交通部航港局局長葉協隆，他解說「新臺馬輪」與即將於8月首航的「澎湖輪」全新的營運模式，以及即將發表的「TAIWAN Hi」藍色公路品牌計畫。

「新臺馬輪」於4／16首航，引起熱烈關注，總統蔡英文等政府高層皆蒞臨出席；圖片／航港局提供

新臺馬輪、澎湖輪設備升級

「新臺馬輪、澎湖輪的設備提升，尤其澎湖輪稱之為『類郵輪』，也不為過。」葉協隆表示，近年來國人搭乘郵輪旅遊的風氣盛行，新臺馬輪、澎湖輪的內裝設置有舒適的VIP艙、頭等艙、貴賓艙、經濟臥艙、販賣部等，澎湖輪內部甚至設有咖啡廳、親子遊戲間及電話亭KTV等娛樂設施，已具有郵輪之規模，另兩艘船舶皆為駛上駛下的客貨船，皆可載運車輛，方便旅客自駕旅遊，對於旅客具有一定程度的吸引力。

新臺馬輪、澎湖輪的船身外觀設計，簡潔的色塊及線條並融入馬祖及澎湖地區當地元素，提升船舶之美感。澎湖輪的內部空間規劃則由曾協助台鐵設計鳴日號的邱柏文設計師操刀，使整體設計更具質感，猶如海上航行的旅館。

交通部航港局局長葉協隆上任後，力推「新臺馬輪」、「澎湖輪」的打造，及「TAIWAN Hi」藍色公路品牌計畫；圖片／欣傳媒 盧育君攝影

突破過去交通船定位提升觀光功能層級

葉協隆上任後，即接手打造這兩艘船的任務，每個月主持督導會議，邀請外部專家參加，讓建造過程中有任何問題都可有效協調處理。葉協隆指出，設計師邱柏文的美學設計觀點，和航運出發的專業角度，透過會議達成共識，新臺馬輪如期完工，展現讓各界滿意的成果。

過去臺馬之星、臺華輪被定義為交通船，但新一代的新臺馬輪、澎湖輪被賦予更高的觀光功能使命。葉協隆表示，新臺馬輪、澎湖輪以全新營運模式經營，兩艘船營運業者除按合約規定每年提供基隆-馬祖、高雄-馬公航線航班服務外，皆計畫與旅行社進行異業結盟，推出夜航自駕旅遊、自由行、住宿等套裝行程，另外澎湖輪營運業者–台航公司計畫與高雄市政府合作，每月提供1至2航次的高雄港遊港行程，並與碼頭附近商家合作推出優惠活動，吸引民眾至高雄搭船，進而留在高雄觀光與消費，期待藉由創新作風，吸引民眾搭乘，對於未來馬祖、澎湖兩地觀光發展有所助益。

「新臺馬輪」商務座艙；圖片／航港局提供

全新營運模式策略靈活．創造營收

「營運商可以採用更靈活的策略，創造營收，政府負擔虧損應可有效降低。」針對「新臺馬輪」與「澎湖輪」的營運模式，葉協隆說明，傳統的公有船舶建造營運模式，主要係由政府機關委託船廠建造後，再委託航商營運，實務上曾發生船舶設計不符合航商營運需求，或船員未參與船舶監造，對於船舶性能不熟悉，發生故障時無法第一時間排除等問題，為了避免上述問題再次發生，連江縣政府辦理新臺馬輪購建及航港局辦理澎湖輪購建時，皆採取不同以往的建造營運模式。

新臺馬輪連江縣政府係採用D（Design）、B（Build）、O（Operate）統包模式，由航商偕同船廠參與統包案投標，嗣經評選得標後於符合縣政府設定的船舶基本規格下，由航商偕同船廠進行船舶細部設計及建造；船舶建造過程中船員參與監造，瞭解船舶的性能，船舶建造完成後交由航商營運管理10年，航商營運期間可靈活運用營運策略，創造多元營收。

澎湖輪外觀設計，融入澎湖地區當地元素，提升船舶之美感；圖片／航港局提供

澎湖輪艙房多元 售價親民航運業結合旅行社 設計套裝行程

澎湖輪的建造營運模式則是由航港局以採購高雄-馬公航線航班服務勞務採購的方式辦理，公告招標航商自備符合所訂規格之新船營運高雄馬公航線20年，每年提供300航次的航班服務，藉由採購高馬航線之海運服務，引進民間企業經營彈性提升航線營運績效，同時改善現行公有船舶之營運費用偏高及船舶妥善率偏低之情形。

澎湖輪設有豐富遊憩設施、豪華艙房，包括VIP Room 2間、頭等艙8間、商務艙10間等，售價親民，希望掀起一個時尚風潮，未來營運上，包括雄獅旅遊等觀光業者目前也已接洽，將採取異業結盟，航運業者和旅行業者結合，提供套裝行程設計，提升澎湖輪觀光功能效益。

「新臺馬輪」經濟臥艙；圖片／航港局提供

航運美學品牌「TAIWAN Hi」提升海洋客運層級

航港局預定今年度發表航運美學品牌「TAIWAN Hi」，葉協隆說明，大家搭飛機、高鐵，都能感受到具品質的設施服務，但到海邊港口不僅髒亂，且設施老舊，未來將提升海洋客運層級，透過品牌發表，希望吸引更多的國內外旅客搭乘藍色公路，不管是進行本島或離島的旅遊，今年完成的兩艘新船，就是具體的行動。

為什麼叫「TAIWAN Hi」？其定位與內容？葉協隆表示，以 TAIWAN（臺灣）加上通俗易懂、不分國界的英文招呼語“Hi”為品牌命名，同時“Hai”也是台語「海」的發音，TAIWAN Hi定位為一個高品質、具感官魅力且讓民眾有歸屬感的運輸品牌，以專業信賴、多元歡樂、國際品質、永續發展為願景，將品牌串聯「航、港、船、遊」四大海運面向，透過航運服務升級、港埠設施優化、船舶效能提升、促進海洋觀光執行策略，希望打造海運公共運輸新興美感體驗，提升海運客運環境形象，振興臺灣海洋經濟。「TAIWAN Hi品牌發表會」預計於今年6月底舉行，將分享品牌設計思維、品牌形象影片首映、船舶設計成果展示，也將公佈藍色公路創新遊程。

針對協助海洋客運品質提升，葉協龍還有進一步的想法，他表示，未來希望發展航港局「TAIWAN Hi」認證，就像內政部的「綠建築」認證，如果取得標章，代表藍色公路服務品質，透過這樣的認證，讓更多業者廠商已取得標章為榮，目前認證機制正在設計中。

MSC郵輪2024年將來臺營運；圖片／航港局提供

今年來台郵輪已達疫情前一半郵輪型態變得多元化

依臺灣港務公司國際郵輪船期預報資料顯示，預估112年度共計366艘次(含澎湖馬公港)國際郵輪來臺，其中包含母港操作共190艘次、掛靠港操作共176艘次(高雄港154艘次、基隆港138艘次、花蓮港14艘次及澎湖港60艘次)，預估帶來59.3萬人次旅客，已達到108年最高紀錄667艘次、105萬人次的一半以上，且來臺郵輪型態多元化，包括大型娛樂型、高端探險型和遠洋環球型等，可見臺灣對於郵輪航商而言是極具吸引力，是值得布局深耕的市場。

今年度來臺國際郵輪，其中名勝世界郵輪「名勝世界壹號」以高雄母港航線為大宗，自今年4月4日起彎靠高雄港，且其中部分航次增加掛靠澎湖港，在高雄與香港之間提供每週兩航次運量，全年共61個母港航次，造成高雄港成長快速。目前已知MSC郵輪及公主遊輪等郵輪公司也再繼續洽商2024年來臺營運。

葉協隆表示，去年十月底解除郵輪禁令後，半年時間就有這麼多郵輪來停靠台灣，比預期樂觀，值得注意的是，今年366艘次有17艘次、24航次是第一次靠泊台灣，其中有6艘次為探索型遊輪，是非常正面的發展，也代表了新的趨勢。

臺灣離島其特殊生態、地質、人文特色等深受郵輪旅客歡迎；圖片／欣傳媒

今年探索型郵輪商機新藍海

針對跳島郵輪商機、探索型郵輪趨勢，葉協隆認為，目前全球郵輪主流市場為5萬噸級以上中大型郵輪，市佔率70%以上，有別於傳統中大型郵輪，小型郵輪及探索型郵輪遊客多為金字塔頂端型消費群，為郵輪的藍海市場，市佔率近30%。疫情期間，航港局為配合國內安心旅遊政策，推動「探索夢號」類出國跳環島航程，創造商機，因此看好臺灣離島觀光資源，其特殊生態、地質、人文特色等都深受歡迎，小型探索型郵輪即具備直接泊靠臺灣離島碼頭，並具有航程客製化之優勢。今年高端探索型郵輪–法國龐洛郵輪「日麗號」於3月24日首航基隆港，並以基隆港為母港操作，是疫後首艘造訪臺灣的探索型郵輪，揭開探索型郵輪在台發展的序幕。

葉協隆也指出，另一方面，航港局也持續推動離島港埠改善工程，首先，馬祖福澳碼頭區 S3繫靠設施強化工程已完成，可供萬噸郵輪直靠；其次，澎湖郵輪碼頭延建工程，亦於2021年11月25日開工，預計2023年12月8日完工，未來可供7.5萬噸郵輪停靠；而在金門部分，水頭碼頭區S4-S5繫靠設施改善工程預計於2023年12月完工，未來亦可提供萬噸郵輪直靠。

航港局已與菲律賓、韓國簽署亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)合作意向書；圖片／欣傳媒

瞄準疫後跳島郵輪商機航、港、觀光面向積極升級

瞄準疫後跳島郵輪商機，航港局已於今年2月17日與菲律賓、韓國簽署亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)合作意向書，持續號召更多夥伴響應加入，現在正努力洽詢並爭取與泰國、越南、印尼及日本之間的合作機會，預計於今年10月正式成立。希望結合國際力量推動，聚焦聯盟策略、推廣、交流、行銷、踩線、洽商等合作模式，吸引國際郵輪以亞洲島嶼作為靠泊目的地，進一步串聯東北亞、東南亞地區跳島郵輪航程，促進亞洲郵輪產業發展榮景。

展望疫後的台灣郵輪產業發展與方向，葉協隆表示，航港局將持續配合觀光局，並與港務公司分工合作，持續從航、港、觀光等面向積極改善升級，以有效吸引郵輪業者的青睞，能重回臺灣市場，以臺灣作為亞洲郵輪市場中心，常態化經營航線，加速恢復至疫情前盛況，進而帶動臺灣郵輪產業更進階的發展。

．基隆港(11艘)：麗晶七海郵輪（七海探索者、七海水手號）、地中海郵輪（地中海詩歌號、地中海榮耀號）、星風遊輪（微風）、途易郵輪（邁希夫5號）、遺跡探險郵輪（遺跡探險家）、探險隊（國家地理果敢）、銀海郵輪（銀妙號）、珊瑚探險（珊瑚冒險家）、大洋郵輪（瑞佳塔）。

．高雄港(3艘)：名勝世界郵輪（名勝世界壹號）、赫伯羅特（漢莎自然號）、歌詩達郵輪（歌詩達莎倫娜號）。

．花蓮港(3艘)：大洋郵輪（諾蒂卡）、冠達郵輪（伊莉莎白女王號）、挪威郵輪（挪威寶石）

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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