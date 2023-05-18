魚兒也要休息！ 他怒控「夜宿屏東海生館」廣告不實 活動排太滿、關燈見不著魚

夜宿海生館卻整晚見不著魚？ 一名網友報名屏東國立海洋生物博物館的「夜宿海生館」體驗活動，事後於臉書社團發文怒轟「廣告不實」，館方主打夜宿海生館能欣賞水族箱的魚群，實際上須配合魚兒作息關燈，夜晚館場整片黑漆與宣傳照大相逕庭。對此，海生館表示此活動著重在生命教育，讓來賓理解日行性、夜行性的生物差別，目前已致電該遊客做相關說明。

圖／翻攝記者爆料網-公開版臉書社團

匿名網友在臉書社團「記者爆料網-公開版」發文，表示報名夜宿海生館體驗，從活動當天下午4點開始，進行一連串超滿行程，直到晚上8點50分，好不容易要「鋪床看水族箱」，館方卻直接關燈，比自己原本問到的「晚上10點關燈」還要早，向工作人員反應得到的答案是「魚也要休息」。

原PO後來準備早起看魚，但直到隔天上午7點morning call，水族箱的燈仍沒開，再次詢問工作人員，則回答上午8點50分才會開燈。讓原PO感到不滿，他強調可以理解魚群要休息，但希望館方調整行程安排，「完全沒有鋪床看魚的時間」，更放上官網宣傳照上藍燈配魚兒的夢幻照，以及現場關燈黑漆漆的實際照片，怒控是個「廣告不實的體驗」，盼館方正視問題。

圖／翻攝記者爆料網-公開版臉書社團

經查詢，夜宿海生館網站確實有標示「夜間就寢時刻，為模擬實際自然環境，各展缸皆會熄燈。」，且對此海生館表示，夜宿海生館體驗主要是讓來賓了解日行性、夜行性的差別，著重在「夜間導覽活動」的環境教育和生命教育為主，對於民眾以為可與魚共眠，跟實際體驗有落差感，目前已經和對方聯繫，做後續了解與相關說明。

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