2波機票促銷今開搶！ 虎航飛首爾1299元、樂桃飛東京2250元

想搶機票好康快追！ 迎接活力夏天，2大廉航推出「機票優惠」促銷價，台灣虎航於18日上午10:00起開賣高雄－金浦航線，單程未稅1,299元起，而樂桃航空將於18日下午20:00起，推出100小時限時促銷，台北－東京單程也只要2250元起。

台灣虎航自6/30起開航「高雄-金浦」，推出「金將雄近」優惠機票，單程未稅價1,299元起的開賣促銷價，直接飛到離首爾市區最近的金浦機場，活動自5/18上午10點至5/19晚上11點59分止，搭乘日期為6/30起至8/31止。

圖／台灣虎航網站

樂桃航空將於今日20:00至5/22晚間23:59推出「100小時限時促銷」，台北-東京(成田)單程2250元起、台北-大阪(關西)單程2750元起、台北-東京(羽田)單程3030元起、台北-名古屋(中部)單程2620元、台北-沖繩(那霸)單程2610元，適用搭乘期間為6/1至10/28之間機票，連續假日不適用。

需提醒，以上為每位乘客單程之Simple Peach Promo票價，部分票價範圍可能為優惠促銷對象外，不另收取燃油費用，須另繳機場稅等費用，且行李託運和預選座位皆須另外付費。

圖／樂桃航空臉書

虎航｜金將雄近 優惠資訊

優惠航線：高雄-金浦 單程未稅1,299元起

促銷期間：2023/5/18 10:00～2023/5/19 23:59

搭乘期間：2023/6/30～2023/8/31

活動詳情

樂桃｜100小時限時促銷 優惠資訊

優惠航線：台北-東京、台北-大阪、台北-名古屋、台北-沖繩

促銷期間：2023/5/18 20:00～2023/5/22 23:59

搭乘期間：2023/6/1～2023/10/28

活動詳情

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