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高雄人嗨起飛！虎航「高雄-金浦」開航優惠1,299元起，早上10點手刀搶起來
高雄人的願望虎航聽到啦！不少高雄虎迷敲碗許久，終於迎來台灣虎航「高雄-金浦」航線的超值優惠。虎航宣布自6/30起高雄開航韓國金浦，直接降落在韓星最常出沒、離市區更近的「金浦機場」，搭乘機場快線3站就到弘大商圈，前往首爾站也只要5站，省下來的時間都可以拿來吃吃喝喝、買買買。
台灣虎航自6/30起開航「高雄-金浦」，並推出「金將雄近」優惠機票，單程未稅價1,299元起，活動促銷自5/18上午10點至5/19晚上11點59分止，搭乘期間為6/30至8/31。好消息一出，就有虎迷高喊「超讚的～謝謝虎航」、「便宜的來了」、「時間棒，又是直飛金浦」，好羨慕高雄人啊！
虎航｜金將雄近 優惠資訊
優惠航線：高雄-金浦 單程未稅1,299元起
促銷期間：2023/5/18 10:00～2023/5/19 23:59
搭乘期間：2023/6/30～2023/8/31
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