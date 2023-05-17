快訊

前英相特拉斯的台北訪問記：英台聯手捍衛自由民主？

星宇航空延誤出現「唯一受益者」 她哭喊：感謝讓我看清渣男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄人嗨起飛！虎航「高雄-金浦」開航優惠1,299元起，早上10點手刀搶起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣虎航官方臉書粉絲團、雄獅旅遊及Creatrip提供
圖／台灣虎航官方臉書粉絲團、雄獅旅遊及Creatrip提供

高雄人的願望虎航聽到啦！不少高雄虎迷敲碗許久，終於迎來台灣虎航「高雄-金浦」航線的超值優惠。虎航宣布自6/30起高雄開航韓國金浦，直接降落在韓星最常出沒、離市區更近的「金浦機場」，搭乘機場快線3站就到弘大商圈，前往首爾站也只要5站，省下來的時間都可以拿來吃吃喝喝、買買買。

圖／台灣虎航官方臉書粉絲團
圖／台灣虎航官方臉書粉絲團

圖／台灣虎航官方臉書粉絲團
圖／台灣虎航官方臉書粉絲團

台灣虎航自6/30起開航「高雄-金浦」，並推出「金將雄近」優惠機票，單程未稅價1,299元起，活動促銷自5/18上午10點至5/19晚上11點59分止，搭乘期間為6/30至8/31。好消息一出，就有虎迷高喊「超讚的～謝謝虎航」、「便宜的來了」、「時間棒，又是直飛金浦」，好羨慕高雄人啊！

韓國熱門景點弘大商圈主街。圖／Creatrip提供
韓國熱門景點弘大商圈主街。圖／Creatrip提供

首爾樂天世界。圖／雄獅旅遊提供
首爾樂天世界。圖／雄獅旅遊提供

虎航｜金將雄近 優惠資訊

優惠航線：高雄-金浦 單程未稅1,299元起

促銷期間：2023/5/18 10:00～2023/5/19 23:59

搭乘期間：2023/6/30～2023/8/31

注意事項

延伸閱讀：

孔劉代言「本粥」終於登台！22款韓式粥品 甜鹹都有

火紅鳳凰花+廢墟大景！ 搶拍高雄熱門打卡「大湖番茄會社」 百年鳳凰木繁花盛開美景

台灣虎航 機場 航線 機票 韓國旅遊

相關新聞

高雄人嗨起飛！虎航「高雄-金浦」開航優惠1,299元起，早上10點手刀搶起來

高雄人的願望虎航聽到啦！不少高雄虎迷敲碗許久，終於迎來台灣虎航「高雄-金浦」航線的超值優惠。虎航宣布自6/30起高雄開航韓國金浦，直接降落在韓星最常出沒、離市區更近的「金浦機場」，搭乘機場快線3站就到

MSC地中海郵輪直擊！首創「基隆－那霸」雙母港．水晶旋梯、海上香榭大道超吸睛

全球第三大郵輪品牌–MSC地中海郵輪，享譽全球，對郵輪愛好者來說，其走在時代尖端的現代奢華、娛樂設施以及美食與服務，是不可不收集的體驗。今(4)日旗下2019年下水、18萬噸的「MSC地中海榮耀號」首

518免費參觀快把握！ 響應「2023國際博物館日」全台限時免費入館、憑證優惠 門票資訊攻略

自1977年起，國際博物館協會將每年5月18日定為「國際博物館日」，2023年度主題環繞在全球健康與福祉、氣候行動、陸域生態等焦點上。為大家整理超過15家以上的博物館免費入館資訊活動，也有台北、新北串聯13家博物館推出的「周遊列博數位票券」，另也有多館聯票資訊，逛博物館不怕日曬不怕雨淋、又能促進文化及親子學習，實在太棒了！

大樓旁金針花海！台中新夯點「市區裡的金針花海」滿開，現代與自然的衝突美感更吸睛

中部金針花海再加一！不只彰化、南投有黃澄澄的金針花，台中西屯也有一片極具特色的金針花海，雖然小小一片沒有另外兩處的花海壯觀，但是配上都市大樓產生一種衝突的美感。結合都會區與自然花海，「市區裡的金針花海

直飛超輕鬆！搭虎航暢遊四國高知、泰國普吉島

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫後旅遊再迎佳音！臺灣遊客最喜愛的日本、泰國，又有直飛航點新增，可大幅節省轉機時間，為完美旅途增添便利、舒適！臺灣虎航自5月10日起至10月24日期間飛航日本高知、泰國普吉島，

精選全台6飯店「限時買1房送1房」！還能爽吃Buffet與使用泳池

今年疫情正式解封，許多台灣人紛紛出國放鬆旅遊，為促進國內旅遊，許多飯店業者紛紛推出「買1房送1房」的超殺優惠。UDN小編整理全台幾家買1送1優惠，趕緊瞧瞧吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦