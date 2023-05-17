518免費參觀快把握！ 響應「2023國際博物館日」全台限時免費入館、憑證優惠 門票資訊攻略
快傳給愛逛展、逛博物館的朋友們！ 迎接5/18國際博物館日，全台多處博物館、文化展館都陸續提供免費入館、門票優惠、展館導覽、體驗DIY等多項活動，特別整理2023年博物館日的門票優惠資訊，逛博物館不怕日曬不怕雨淋、又能促進文化及親子學習，實在太棒了！
自1977年起，國際博物館協會將每年5月18日定為「國際博物館日」，2023年度主題環繞在全球健康與福祉、氣候行動、陸域生態等焦點上。為大家整理超過15家以上的博物館免費入館資訊活動，有台北、新北串聯13家博物館推出的「周遊列博數位票券」，另還有多館聯票資訊。
2023國際博物館日-5/18免費入館資訊
．故宮博物院(南院、北院)
．泰雅博物館
．國立台灣歷史博物館
．國立台灣博物館
．新竹市玻璃工藝博物館
．國立自然科學博物館
．國立臺灣科學教育館
．中台世界博物館 5/18-5/21
．嘉義市立博物館
．嘉義市立美術館免費入館
．台南南瀛天文館
．高雄市立美術館
．臺灣原住民族文化園區
．花蓮縣考古博物館
．花蓮縣石雕博物館
．國立臺灣史前文化博物館/卑南遺址公園
2023國際博物館日-其他體驗資訊
．長榮海事博物館 5/18-5/20學生免費入館
．南投竹藝博物館 5/13免費DIY活動體驗
．嘉義縣表演藝術中心 5/21免費劇場導覽演出、戲偶體驗、展覽
．屏東縣地方文化館 5/7-5/14各展館單車旅行體驗、免費講座
2023國際博物館日-聯合票券資訊
．基隆市、台北市、新北市、桃園市共同合作推出「周遊列博數位票券」，一張售價新台幣200元，憑數位票券可享有「新北市立淡水古蹟博物館、新北市立黃金博物館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立十三行博物館、新北市坪林茶業博物館、國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）以及台北市立美術館、士林官邸正館、台北當代藝術館、台北偶戲館、芝山文化生態綠園、李國鼎故居和桃園市橫山書法藝術館」共13間場館，一年期間各館參觀一次資格。
．國立臺灣博物館四館聯票130元
．國立臺灣博物館＋袖珍博物館＋台北當代藝術館 三館聯票260元
．海科主題館＋潮境智能館260元
．宜蘭蘭陽博物館門票45元
．新北朱銘美術館門票＋餐飲消費券100元
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