518免費參觀快把握！ 響應「2023國際博物館日」全台限時免費入館、憑證優惠 門票資訊攻略

自1977年起，國際博物館協會將每年5月18日定為「國際博物館日」，2023年度主題環繞在全球健康與福祉、氣候行動、陸域生態等焦點上。為大家整理超過15家以上的博物館免費入館資訊活動，也有台北、新北串聯13家博物館推出的「周遊列博數位票券」，另也有多館聯票資訊，逛博物館不怕日曬不怕雨淋、又能促進文化及親子學習，實在太棒了！

2023-05-17 13:30