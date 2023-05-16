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精選全台6飯店「限時買1房送1房」！還能爽吃Buffet與使用泳池

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與右上／丘丘森旅提供 圖右下／高雄福華大飯店提供
圖左與右上／丘丘森旅提供 圖右下／高雄福華大飯店提供

今年疫情正式解封，許多台灣人紛紛出國放鬆旅遊，為促進國內旅遊，許多飯店業者紛紛推出「買1房送1房」的超殺優惠。UDN小編整理全台幾家買1送1優惠，趕緊瞧瞧吧。

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店因應旅展特地「2023春季線上旅展」，限時販售「舒適客房買1送1住宿券」，原價30800元，現在只需9999元，相當於下殺3.2折，還附送雙人自助早餐超划算。活動只到5月19日一定要把握了。值得一提的是住宿券可供連續或分開使用，一次享受兩次舒適的住宿體驗。

圖／台北喜來登大飯店
圖／台北喜來登大飯店

花蓮丘丘森旅攜手台北Home Hotel

而花蓮丘丘森旅和台北Home Hotel合作攜手推出「雙城買1送1優惠」，現在已經可以開放預訂入住，平日價格為12000元，假日價格為13000元。只要在丘丘森旅入住空旭套房1晚，就可以獲得Home Hotel驚艷套房的平日雙人住宿券1張，活動到8月31日，更令人驚喜的是，丘丘森旅還贈送Buffet早餐、下午茶、晚餐與6至11歲兒童的第1位免費入住，超划算的啦！

圖／丘丘森旅提供
圖／丘丘森旅提供

圖／丘丘森旅提供
圖／丘丘森旅提供

福華飯店：高雄福華大飯店石門水庫福華渡假飯店、新竹福華大飯店

福華旗下的高雄福華大飯店、石門水庫福華渡假飯店和新竹福華大飯店等3家現在聯合推出「雄愛石竹住房專案」，現在開放訂房，入住期限至5月31日（可入住至6月30日）。CP值超高，一人每晚免1500元，還可以自由選擇其中兩間飯店，還能爽吃兩份早餐喔！

圖／高雄福華大飯店提供
圖／高雄福華大飯店提供

台北寒舍艾美酒店

家庭出遊攻略先首選寒舍艾美了，現在買一房直接送連通房，超級適合大小朋友一起住。寒舍艾美現在推出「雙宿雙享」住房專案，即日起起至2023年12月29日，專案內容享有卓越套房(一大床)，每房每晚50,000元起（不含稅與服務費），直接贈送其連通房的豪華客房兩小床一間 (限定同一晚入住)，不僅如此，每房再送2客探索廚房早餐，最後大加碼每房享行政貴賓廳尊榮禮遇2位，然後客房電影無限觀賞，也可免費使用三溫暖、健身房與室內溫水游泳池喔。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

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