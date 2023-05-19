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全新體驗！ 台灣高鐵T-EX行動購票App升級 新增智慧型手錶感應進站功能

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台灣高鐵T-EX行動購票App，用智慧型手錶就可感應條碼進站搭高鐵。　圖：台灣高鐵公司／提供
台灣高鐵T-EX行動購票App，用智慧型手錶就可感應條碼進站搭高鐵。　圖：台灣高鐵公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台灣高鐵公司觀察科技發展趨勢，使用智慧型手錶（Smart Watch）的旅客日漸增加，故推出「T-EX行動購票」App全新體驗服務！即日起，旅客可在智慧型手錶上（需先與手機完成配對）同步安裝「T-EX行動購票」App，再利用手錶上的「今日車票」功能開啟車票 QR code，就可感應條碼進站搭車，享受更加便利的個人化服務與更細緻的行動票務新體驗。同時，手錶版「T-EX行動購票」App還具備直接查詢「高鐵時刻表」功能，並可同步接收高鐵推播通知，隨時隨地掌握高鐵即時資訊。歡迎您現在立即下載，體驗台灣高鐵「T-EX行動購票」App更加貼心的便捷服務！

▲台灣高鐵T-EX行動購票App，帶給旅客更為人性化、便利的乘車體驗。　圖：台灣高鐵公司／提供
▲台灣高鐵T-EX行動購票App，帶給旅客更為人性化、便利的乘車體驗。　圖：台灣高鐵公司／提供

台灣高鐵公司提醒，使用手錶版T-EX各項功能與服務時，請先確認手機與手錶版的「T-EX行動購票」App均已同步更新至6.55以上版本（適用watchOS 7以上版本與 Wear OS 3以上版本）。此外，智慧型手錶的主要功能為輔助手機使用，故相關票務服務（如：訂/付/取/退票等）仍請旅客透過手機版App上的完整介面來執行，若單獨安裝手錶版App，又或手錶未與手機連線時均無法使用。旅客搭乘期間若遇查驗票或至車站窗口辦理票務作業時，仍請出示原手機票證。

▲持智慧型手錶感應進站搭高鐵，享受更加便利的個人化服務與更細緻的行動票務新體驗。　圖：台灣高鐵公司／提供
▲持智慧型手錶感應進站搭高鐵，享受更加便利的個人化服務與更細緻的行動票務新體驗。　圖：台灣高鐵公司／提供

台灣高鐵「T-EX行動購票」App自2011年推出以來，迄今下載量已超過1350萬次，2022年持手機票證進站搭車的旅客更超過1400萬人次。台灣高鐵公司秉持「創新科技」結合智慧服務之經營理念，持續不斷強化T-EX的功能應用與設計，繼2022年新增智慧語音訂票功能後，本次再推出智慧型手錶感應進站的輔助功能，不僅滿足旅客多樣化的行動購票需求，並期望帶給旅客更為人性化、便利的乘車體驗。

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