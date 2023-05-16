直飛超輕鬆！搭虎航暢遊四國高知、泰國普吉島

搭乘直航班機，輕鬆暢遊普吉島。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫後旅遊再迎佳音！臺灣遊客最喜愛的日本、泰國，又有直飛航點新增，可大幅節省轉機時間，為完美旅途增添便利、舒適！臺灣虎航自5月10日起至10月24日期間飛航日本高知、泰國普吉島，每週三、週六出發，為期約半年共50架次，燦星旅遊也推出專屬遊程，並於5月10日進行首發團，為兩地旅遊帶來好消息。

▲高知名景－淺尾沈下橋。 圖：高知縣國際觀光課／提供

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，日本高知縣為迎接首發團，特別安排歡迎典禮，大大歡迎台灣遊客抵日，也為五月份出發高知的每位旅客準備高知伴手禮；另外，為了台北桃園–高知啟航，特別規劃「台灣旅客入境檢疫通關」，讓抵達的台灣旅客不用與日本國內線旅客共用檢疫通關，備顯尊榮。燦星旅遊規劃四天、五天團體遊程，帶旅客深度玩高知，走訪高知必去景點，四萬十川、搭屋形船等。

▲臺灣虎航普吉島首發團嘉賓。 圖：燦星旅遊／提供

▲高知縣歡迎典禮。 圖：燦星旅遊／提供

▲高知首航禮。 圖：燦星旅遊／提供

▲普吉島首航禮－泰觀局致贈泰國折疊包。 圖：燦星旅遊／提供

泰國觀光局此次也為台北桃園–普吉島首班機旅客每人致贈泰國旅行折疊包，希望旅客能在這趟旅行「買載而歸」。為了推廣普吉島，首發團特別邀約泰國旅遊達人、旅遊作家和KOL、媒體和同業共十位，從普吉島到喀比進行八天七夜踩線，提供遊客、粉絲從社群限動直擊每日行程亮點，第一時間動態追蹤普吉島旅遊。

燦星旅遊表示，看好暑假旅遊市場的增長，第二梯次踩線團將在5/17直飛普吉島，開箱主題飯店和IG熱門點，期能吸引更多旅客前往朝聖或跟拍，畢竟睽違近20年才有的直飛，比過去轉機節省了4小時，是「新」的旅遊目的地，也是高CP值的旅遊選擇。

本次四天三夜的泰國普吉島團費起價為19,900元，包含三晚保證入住悅榕集團品牌旗下酒店，團費相對更加實惠，無論是想購買物品、體驗水上活動、欣賞表演、享受餐廳或SPA，提供難忘旅遊體驗，除了一般旅客之外，企業員工旅遊或自組一團詢問度也相當高。暑假將至，一起飛往久違的高知、普吉島，輕鬆享受島嶼時光，體驗當地風情與美食，品味悠閒假期。

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