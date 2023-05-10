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兩張鈔票飛韓國！濟州航空超低機票「飛首爾、釜山」1,860元起，輸入優惠代碼再折870元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／濟州航空臉書
圖／濟州航空臉書

又要搶機票啦！濟州航空自5/11早上9點起推出「桃園－首爾」及「桃園－釜山」兩航線優惠機票，飛往韓國單程未稅只要1,860元起，輸入優惠代碼，最高還能再折870元，省下來的錢還能拿去吃喝、血拚。想去首爾塔看夜景、去釜山吃豬肉湯飯的朋友，定好鬧鐘把握本次好康。

圖／濟州航空臉書
圖／濟州航空臉書

圖／濟州航空臉書
圖／濟州航空臉書

跟上母親節檔期，濟州航空推出韓國機票優惠，促銷將於5/11早上9點起開搶，並開賣至5/24下午4點，優惠航線包含「桃園－首爾」及「桃園－釜山」，飛往首爾單程未稅2,000元起，而釜山機票則為1,860元起，另輸入優惠代碼，最高再折870元，超低票價飛一趟不傷荷包。

圖／濟州航空臉書
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圖／濟州航空臉書
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值得注意的是，優惠票價僅限台灣出發之往返機票使用，優惠代碼數量有限，領完為止，另有部分票價不適用，可使用票價依官網顯示為主。此外，台灣虎航也推出「台北－岡山」航線優惠，單程未稅2,599元起，低門檻玩日韓。

圖／台灣虎航臉書
圖／台灣虎航臉書

​濟州航空促銷資訊

促銷期間：2023/5/11 9:00～5/24 16:00

搭乘期間：桃園-首爾 2023/6/1～2023/7/1、桃園-釜山 2023/5/11～2023/7/31

促銷內容：桃園TPE－首爾ICN 單程未稅2,000元起；桃園TPE－釜山PUS 單程未稅1,860元起

購票管道：濟州航空官網、手機APP

圖／濟州航空臉書
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