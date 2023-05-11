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登山裝備準備好，Outdoor系必挑戰！嚴選7條天然攀岩場登山步道

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG@zhen02180218、IG@jne__e
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登山的有趣之處在於每一次都能看到不一樣的美景；每一次的過程中都可能有不一樣的感受和發現；每一次的攻頂都是一種成就感、自我肯定。如果平易近人的登山步道已無法滿足Outdoor系的你，那麼準備好你的登山裝備，來挑戰這些需要手腳併用的天然攀岩場吧！

孝子山登山步道

位於新北市平溪區，由孝子山、慈母峰等山峰組成，陡峭、近乎垂直的天梯是孝子山步道最大的特色，居高臨下的視野令人讚嘆，但因為步道是從岩壁上開鑿出來的，愈靠近山頂愈狹窄，僅適合一人通行，加上大家都想在這段路拍照留影，因此容易塞車，有懼高症的人也要先評估自身狀況再決定是否前往喔！

圖 / IG@aphie_812
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圖 / IG@sarina.c.hsu
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地址｜新北市平溪區石底街24號

劍龍稜與鋸齒稜

位於新北市瑞芳區，可從南子吝步道、無耳茶壺山等多處登山口進入，沿途會經過許多需要拉繩陡上的大岩壁，手腳並用翻山越嶺之後便會到達山峰，裸露的巨岩在稜線上鋸齒狀，就像劍龍的背脊，因而得名，遼闊的視野毫無遮蔽物，也因此危險性較高，手滑或失足就可能釀成意外，是一條難易度較高的登山路線。

圖 / IG@yishanshan
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圖 / IG@viivii_vkd
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地址｜新北市瑞芳區劍龍稜

皇帝殿登山步道

皇帝殿是雪山山脈向北延伸的山稜，東峰與西峰之間的陵線是最熱門的一段步道，狹窄的陵線只容得下一人通過，一邊是懸崖，一邊卻是與地層面平行的傾斜坡，山勢雖然不高，但是充滿近乎垂直的山坡沿路，沿著陡峭的山壁攀爬而上，為的就是那視野極佳的風景，親眼見證的那刻頓時覺得流的汗水都值得了。

圖 / IG@g1na.w
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圖 / IG@gee0219
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地址｜新北市石碇區皇帝殿登山步道(新北市石碇區106乙縣道)

三峽五寮尖登山步道

三峽五寮尖步道崎嶇陡峭十分有挑戰性，且沿途須連續攀爬繩索，除了需有強壯的腳步肌耐力也考驗手臂力氣和核心，山頂的峭壁雄峰、獨立峰是兩大熱門經典的拍照打卡里程碑，並設有繩索讓大家抓，雖然視野壯觀，但因為稜線路徑狹窄，千萬不要求快，踩穩每一步、抓緊繩索才是最重要的！

圖 / IG@jne__e
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圖 / IG@kimi_0909_
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圖 / IG@yijushen
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地址｜新北市三峽區五寮尖登山口

筆架山登山步道

筆架山步道位於新北石碇和深坑的交界處，有別於其他天然攀岩場，筆架山路線標示清楚且岔路較少，沿途皆有樹蔭遮蔽，攀登過程中不必擔心過於曝曬，瞭望點即為兩處山峰，遠看就像一座筆架因而得名，屬於需要手腳併用的登山步道中較好上手的入門級岩場。

圖 / IG@pi0522
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圖 / IG@carrie601
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地址｜新北市石碇區筆架山

小錐麓古道

鄰近新北瑞芳平溪老街的小錐麓古道，其中一段石壁下的步道和花蓮的錐麓古道十分相似因而得名。小錐麓古道過去是礦區水管路，如今卻成了熱門登山路線，一邊是高聳的山壁，一邊是陡峭的懸崖，原始山徑路面較不平整，許多路段需拉繩攀爬，並經過需以匍伏之姿前進的水管隧道，山友們通常會將大小鬼瀑布秘境一起安排進登山路線中，是一條攀岩、朔溪一次滿足的登山步道。

圖 / IG@joanne.lii
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圖 / IG@haofu196
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地址｜新北市瑞芳區南雅里小錐麓古道

鳶嘴稍來小雪山國家步道

鳶嘴山海拔2,180公尺，屬於雪山山脈的一部份，沿途會經過拉繩攀岩的峭壁陡坡、近乎90度的木梯以及樹根岩石混雜交錯的路段，因四周遮蔽物少、暴露感較強烈，除了勇氣之外也考驗登山技巧。山頂天氣變化大，每次攀登都可能遇到不同的景色，運氣好時雲海圍繞、山巒層層相疊，是相機也無法紀錄的震撼景緻。

圖 / IG@zhen02180218
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圖 / IG@chieh_yu_lin
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地址｜台中市和平區大雪山林道(停車場)

延伸閱讀>>台北景點 | 精選8條優質親山步道 適合休假小歇憩 交通方便 路程安全

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