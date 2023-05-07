母親節「非日常體驗」住房 泡湯、SPA、美食寵媽無極限

「花色浴衣體驗」為媽媽換穿花浴衣，寵媽加倍紀錄美好時刻。 圖：日勝生加賀屋／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】感恩5月溫馨表達對母親的愛意，如果愛在心裡口難開，時間來不及也請不用擔心！今年日勝生加賀屋推出讓母親大人沉浸式奢華加賀禮，即日起至5月14日於官網正式開賣「嬌寵媽咪無極限 非日常體驗」一泊二食住房專案平日17,500元起。

每房專屬奢華加賀禮包含「C'EST VRAI莎菲亞玫瑰水潤保濕面膜、膠原保濕活膚面膜和 Aqua Everyday玫瑰美顏水」、「獨享花浴衣體驗」、天翔廳季節夕膳升級為料理長推薦一品料理「酥炸軟殼龍蝦」搭贈「日本梅酒第一名」加賀梅酒還有「母親專寵獨享13:00入住」。

此外，平日限定一泊一食與母親3人入住，招待1人免費。雙人岩盤浴搭配2客季節午膳只要6,380元，加賀屋心意滿滿與每位可愛的母親說聲辛苦了，我愛您！

▲天翔廳獻上春季會席料理晚餐「朧」嚴選日本進口生鮮食材。 圖：日勝生加賀屋／提供

母親好好身心靈淨化的最佳時機就趁現在，日勝生加賀屋「嬌寵媽咪無極限非日常體驗住房專案」一泊一食3人入住園景雅緻房平日只要13,000元，可享天翔廳季節早膳3客；而嬌寵媽咪一泊二食更是貼心，下午13:00即可提早入住獨享白磺泉美人湯，每房專屬奢華加賀禮包含C'EST VRAI莎菲亞玫瑰水潤保濕面膜、膠原保濕活膚面膜和 Aqua Everyday玫瑰美顏水、獨享花浴衣體驗、天翔廳春季夕膳升級為料理長推薦一品料理酥炸軟殼龍蝦搭贈日本梅酒第一名的加賀梅酒，不僅獲得米其林台北指南推薦，傳承日本加賀屋溫泉文化，館內湯泉設施更多樣，像是深受國外泡湯客最愛的「足湯」和人氣滿分的「白磺大眾湯」，讓平日辛勞的母親靜心放鬆，洗滌整年疲勞感。

▲日勝生加賀屋唯一獨有的北投石檜木岩盤浴套房。 圖：日勝生加賀屋／提供

另外，深受好評的加賀屋一日暢遊案可彈性搭配大眾池、雙人獨立湯屋，這次「珍愛憶起 母女一日暢遊案」推薦雙人岩盤浴搭配天翔廳春季午膳2客6,380元或選購The Spa by Socié30分鐘課程2堂7,580元，而且假日不加價。

日勝生加賀屋獨有特色的雙人岩盤浴套房，岩盤浴號稱乾式溫泉，而北投石是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，北投石岩盤浴藉由變換趴躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進身體循環，感受道地玉川溫泉著名的湯療文化。岩盤浴結束後前往觀賞管家茶道表演，品嚐現打抹茶，盡情體驗天然白磺泉再享用日式和食料理還有頂級奢華日本施舒雅Socié SPA細膩手法與英國espa芳療紓壓，誠心捧在手中的極致，享受從裡到外煥然一新！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野