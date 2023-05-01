這種先不要！墾丁「異國風民宿」驚魂，傻眼入住戰地風房型，網嚇爆：真的母湯

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)
圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)

秒飛敘利亞？日前，有名網友在「好想住飯店 好康.踩雷不藏私中」臉書社團PO出「戰地風情」貼文，表示自己臨時訂購墾丁民宿，沒想到竟在入住當天發生插曲，業者稱訂房網站發生錯誤導致重複下單，改提供鄰近住所，而接下來的發展更令人傻眼。

圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)
圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)

抵達替代住處，該網友透露「一進門被敘利亞風格的門面給震撼到，確實我當初預定的房型很有異國風情，但這個已經讓我親身體驗戰地風貌了」，一路上宛如廢墟，進到房間更是讓人震驚。他表示，房間瀰漫水泥味道，冰箱故障還發出酸臭味，連拍照的勇氣都沒有，並將這震撼的住宿經驗分享給大家，引來不少網友留言「是鬼屋吧」、「戰地風還是鬼屋風？」、「嚇爆」。

圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)
圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)

圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)
圖／摘自好想住飯店 好康.踩雷不藏私中臉書社團(網友Kevin Wu)

該網友因沒有明確證據證明業者超賣，只好自認倒楣，但也希望類似事件不要再發生。而相關業者則在貼文下方致歉，表示「因櫃檯人員疏忽，導致重覆訂房」，希望當事人能再給機會，下次將會招待入住。

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