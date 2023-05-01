5月瘋樂園！身穿職業制服 即享樂園門票優惠

五月園區祭出勞工專屬優惠，只要身穿職業制服即享599元專屬優惠。 圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】全台上千萬名勞工辛苦了，勞動節連假即將來臨，趕快出遊好好放鬆一下，六福村主題遊樂園推出第二季「動物派對」活動開跑，今年以《外星獸入侵》為主題，除了打造出五公尺高的粉紅巨獸與多座外星獸供民眾拍照打卡，還有最令人期待的「動物狂歡派對」大遊行，這次有了繽紛怪獸們的加入，相信會讓活動更加精彩有趣。

五月園區祭出勞工專屬優惠，4/29至5/31止，只要身穿職業制服即享599元專屬優惠，趕快呼朋引伴，相揪一起來放鬆一下。

▲六福村新一季動物派對，首次加入繽紛外星獸一起遊行嗨翻全場。 圖：六福村主題遊樂園／提供

六福村全新推出動物派對，首見卡哇伊外星獸來襲，園區內躲藏了許多繽紛怪獸們，其中最亮眼的五公尺高粉紅巨獸佛朗明哥，多眼尖牙的Q萌樣態吸引許多人前來打卡拍照。

園區內除了有精采的「動物狂歡派對」大遊行之外，還有販售怪獸系列周邊，像是大眼怪髮箍、髮夾與造型比等等都是熱銷的明星商品，遊客們紛紛購買穿戴起來融入表演舞蹈中，與可愛怪獸們打成一片嗨翻一整天。小朋友們玩到餓了別擔心！配合慶典活動推出獨家期間限定大嘴怪獸堡與甜甜圈奶昔等豐富可口美食，一次滿足大人小孩飢餓的胃。若是想和真實的動物們親近，活動期間（即日起～6/25止）也有寓教於樂的動物導覽體驗邀親子同遊，六福村精心設計一系列精采活動，歡迎遊客闔家走出戶外遊玩放鬆心情。

旅遊省錢大作戰，體恤勞工們的平日辛勞，六福村五月推出省錢雙優惠。4/29~5/31優惠活動期間，民眾只要穿著全身職業制服（空少/姐、警察制服、廚師服等等）就能夠現場享有599元（原價1199）購票優惠；同期間官網商城再推出「勞動月動物紋雙層杯優惠方案」，內含成人票乙張和長頸鹿或斑馬動物紋雙層杯乙個，只要$850（原價$1519），要給民眾滿滿的優惠與活動，度過開心的每一天。

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