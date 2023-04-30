每年都要去！「四湖長春園藝孤挺花園」百合滿開飄香，園主小心思一打卡點必拍
不只孤挺花，還有一大片花海！位於雲林的「四湖長春園藝孤挺花園」擁有百花種植區，現在正是「鐵炮百合」盛開的季節，純白百合爭相綻放，部落客馬丁爸分享，目前花況很棒，預計未來幾天將全開，也是規模最大的場地，非常推薦給想來賞花、拍美照的朋友。
雲林「四湖長春園藝孤挺花園」內的「鐵炮百合」正盛放，花形好似嗩吶，因此也有「古吹花」、「喇叭百合」的稱呼，喇叭狀的白色花朵在藍天映襯下昂首挺立，花朵一齊朝陽光處綻放，美麗又壯觀，走在其中，還能聞到陣陣淡雅花香。
不僅如此，還有一處必拍聖地，原是去年老闆親手修剪的愛心榕樹，沒想到廣受歡迎成了入園打卡景點，今年老闆也用心修剪，期待遊客們來到愛心榕樹下拍照打卡。
四湖長春園藝孤挺花園
地址：雲林縣四湖鄉四湖村保安路87號
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