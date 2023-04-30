萌鵝起步走！台北市立動物園「家鵝遊行」爆萌登場，每週日上午列隊出發

免出國，台灣就有！不只北海道動物園有企鵝遊行，台北也有家鵝遊街，台北市立動物園經評估，重新開放「大紅鶴」迎賓，同步推出萌度爆表「家鵝遊行」，邀請遊客跟著小動物一同遊園玩樂，起步走！

圖／台北市立動物園臉書

圖／台北市立動物園臉書

台北市立動物園門面擔當「大紅鶴」自去年12月底停展，如今終於重回園區迎賓，大家又能再大門口看到大紅鶴的優雅身姿。此外，動物園更突發奇想，推出超萌「家鵝遊行」，中國華鵝及白羅曼鵝一隻挨著一隻排好隊伍，聽著哨音搖搖晃晃前進，在兒童區內開放區域於每週日上午11點前進行「家鵝分列式」。

圖／台北市立動物園臉書

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值得注意的是，仍為降低禽流感風險，建議大家盡量避免觸碰禽鳥，不餵食、勤洗手，不僅能保護自己，也能守護小動物的健康。

圖／台北市立動物園臉書

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