快訊

很恐慌！竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

評／文資專家指台北探索館展示「指鹿為馬」 有待市府解決

影／竹北天坑吃掉特斯拉 車主衰喊：上個月才剛交車

實況主「企鵝妹」環島遭亂入？瑞芳區長挨批致歉，網緩頰：不要這麼嚴格

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／企鵝妹IG
圖／企鵝妹IG

南韓知名實況主「企鵝妹」全程直播徒步環台過程，昨(26)日前往九份，途經新北瑞芳的猴硐貓村，接受瑞芳區長楊勝閔招待參觀著名煤礦博物園區，整段過程尷尬，甚至延誤企鵝妹的時間，不少網友看了直搖頭，表示不滿區長亂入，隨後區長則在臉書致歉。

圖／企鵝妹IG
圖／企鵝妹IG

企鵝妹環台行程走到猴硐貓村，受到瑞芳區長楊勝閔現身招待，邀請參觀煤礦博物園區，由於雙方語言溝通不順暢，導致現場氣氛尷尬又冗長。鄰近參觀尾聲，企鵝妹便對著鏡頭說「需要趕快趕路，不然天就黑了」。

整段直播中，不少網友刷留言道「強迫行銷」、「區長別再耽誤時間了」、「好了啦，放人家走路」，認為區長自肥、蹭熱度。隨後，楊勝閔也連忙在臉書留言致歉並澄清，由於瑞芳區不僅為東北角著名觀光景點，更是日韓旅客旅遊首選，為致力於推展觀光才想著藉此機會大力推動，並對於網友爭議部分表示「如有思慮不周之處，請見諒」。

圖／摘自我是瑞芳區長粉絲頁
圖／摘自我是瑞芳區長粉絲頁

此外，企鵝妹也不希望大家出征，區長是好意，還有網友緩頰「有心推廣給推，這就是真實的台灣，大家不要這麼嚴格」、「好了啦，區長也是想增加瑞芳的曝光度，他又沒有跟蹤人，粗暴的言論大可不必」，意外插曲也到此落幕。

延伸閱讀：

吉祥物送暖！ 實況主「企鵝妹」徒步環島 五星級飯店驚喜招待下榻 網讚：最好國民外交

15家「澎湖特色民宿」推薦！入住暖心民宿與無敵海景共度花火節

觀光 九份 環島

相關新聞

實況主「企鵝妹」環島遭亂入？瑞芳區長挨批致歉，網緩頰：不要這麼嚴格

南韓知名實況主「企鵝妹」全程直播徒步環台過程，昨(26)日前往九份，途經新北瑞芳的猴硐貓村，接受瑞芳區長楊勝閔招待參觀著名煤礦博物園區，整段過程尷尬，甚至延誤企鵝妹的時間，不少網友看了直搖頭，表示不滿

兩人「身穿Blue」用餐抽第2人38折！吃六福萬怡再送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻

台北六福萬怡酒店抽獎活動來了！只要即日起至敘日全日餐廳參加「地中海風格派對」的餐飲活動。無論平日或假日，午餐及晚餐餐期，兩位成人穿著「淡藍色服裝或地中海風格配件」並拍照打卡，就有機會抽中第二位餐費38折優惠，其他獎項還包括第二位5折、55折與6折等，最高現折後相當於每位餐費只要638元喔超划算，快攜伴試試手氣，

一秒飛日本！ 全台首間拉麵博物館「九湯町」插旗宜蘭 松葉蟹、北海道牡蠣拉麵限量販售

一秒飛日本！ 全台首間拉麵博物館「九湯町」插旗宜蘭 松葉蟹、北海道牡蠣拉麵限量販售

飛東京機票「降價5000」！樂桃9折優惠祭　只剩最後1天

隨著疫情趨緩，也有越來越多民眾出國旅遊。「樂桃航空」為慶祝累積5,000萬名旅客，推出「5000萬搭乘人次感謝祭」活動，...

吉祥物送暖！ 實況主「企鵝妹」徒步環島 五星級飯店驚喜招待下榻 網讚：最好國民外交

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環遊台灣之旅展開，途中出現各式插曲，但最終仍然抵達目的地。4/25旅程中，遇見五星級的福容大飯店-福隆店的吉祥物，更驚喜招待企鵝妹下榻飯店，讓許多網友誇讚「最好的國民外交」！

繡球花季節來了！2023全台8個賞繡球花景點推薦，快揪姊妹們到夢幻花海打卡

少女們準備衝一波！每年的5~6月是繡球花盛開的季節，長滿一顆又一顆粉紫色花球的繡球花海，光用想的就覺得夢幻到不行！ReadyGo為大家整理了全台從北到南8個賞繡球花景點推薦，有陽明山、苗栗花露農場跟嘉義佐登妮絲城堡等等，趕快趁著繡球花季安排踩點行程，跟這些可愛的繡球花一起拍照打卡，享受被繡球花給簇擁的療癒氛圍吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦