實況主「企鵝妹」環島遭亂入？瑞芳區長挨批致歉，網緩頰：不要這麼嚴格

南韓知名實況主「企鵝妹」全程直播徒步環台過程，昨(26)日前往九份，途經新北瑞芳的猴硐貓村，接受瑞芳區長楊勝閔招待參觀著名煤礦博物園區，整段過程尷尬，甚至延誤企鵝妹的時間，不少網友看了直搖頭，表示不滿區長亂入，隨後區長則在臉書致歉。

圖／企鵝妹IG

企鵝妹環台行程走到猴硐貓村，受到瑞芳區長楊勝閔現身招待，邀請參觀煤礦博物園區，由於雙方語言溝通不順暢，導致現場氣氛尷尬又冗長。鄰近參觀尾聲，企鵝妹便對著鏡頭說「需要趕快趕路，不然天就黑了」。

整段直播中，不少網友刷留言道「強迫行銷」、「區長別再耽誤時間了」、「好了啦，放人家走路」，認為區長自肥、蹭熱度。隨後，楊勝閔也連忙在臉書留言致歉並澄清，由於瑞芳區不僅為東北角著名觀光景點，更是日韓旅客旅遊首選，為致力於推展觀光才想著藉此機會大力推動，並對於網友爭議部分表示「如有思慮不周之處，請見諒」。

圖／摘自我是瑞芳區長粉絲頁

此外，企鵝妹也不希望大家出征，區長是好意，還有網友緩頰「有心推廣給推，這就是真實的台灣，大家不要這麼嚴格」、「好了啦，區長也是想增加瑞芳的曝光度，他又沒有跟蹤人，粗暴的言論大可不必」，意外插曲也到此落幕。

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