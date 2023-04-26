兩人「身穿Blue」用餐抽第2人38折！吃六福萬怡再送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻
台北六福萬怡酒店抽獎活動來了！只要即日起至敘日全日餐廳參加「地中海風格派對」的餐飲活動。無論平日或假日，午餐及晚餐餐期，兩位成人穿著「淡藍色服裝或地中海風格配件」並拍照打卡，就有機會抽中第二位餐費38折優惠，其他獎項還包括第二位5折、55折與6折等，最高現折後相當於每位餐費只要638元喔超划算，快攜伴試試手氣，
「地中海風格派對」活動可說是準備迎接夏日的暖身，所有參加活動的對象與優惠僅限大人適用，值得注意的是仍會收取原餐費一成服務費，孩童不計入人數計算。
另外，為了回饋廣大的民眾，現在活動期間，平日午、晚餐每位成人用餐，還可免費獲得「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻的。主廚特別以清蒸的方式烹調，保留龍蝦原始的鮮甜滋味，並配以涮嘴的蒜蓉醬汁，絕對是不容錯過的美味。敘日全日餐廳期間限定主打各式地中海料理，包括西班牙恩利蛋、加利西亞辣炒章魚與現煎海鮮等，還有日本生食級干貝無限暢食、爐烤現切牛排和柏克金正統德式鮮釀生啤酒喔。
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