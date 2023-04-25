翻盤了！ ANA不認BUG票 道歉宣布「取消並全額退費」

ANA今（25日）於官網公布最新「Bug機票」後續處理公告，指出4月17日ANA越南官網因出現技術問題，使客戶可使用低於標準售價的折扣買到某些機票，ANA針對這些錯誤下影響的航班問題深表遺憾，「ANA將取消所有行程並全額退款」，也會通知受影響的客戶。

ANA全日空航空越南官網日前出現BUG票，雅加達到紐約等商務艙來回機票僅1萬多元，至少20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票3.3萬元，原本ANA宣布已訂機票有效，時隔一周後出現大逆轉，ANA最新在官網貼出公告向旅客致歉，宣布針對航班錯誤處理，將取消所有行程並全額退款。

圖／翻攝ANA全日空航空官網

ANA強調「我們對發生此問題深表遺憾，並對於給您帶來的不便，我們深表歉意」，針對這些錯誤下影響的航班處理問題，「ANA將取消所有行程並全額退款」，後續也會通知受影響的客戶，ANA會負責所有手續並通過電子郵件通知每位客戶，客戶無需採取任何必要步驟。

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