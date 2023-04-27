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客庄桐花祭開跑！尋找記憶裡的那一抹白 開啟美好的桐遊之旅

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圖：客家委員會／提供
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一年一度的桐花祭登場。　圖：客家委員會／提供
一年一度的桐花祭登場。　圖：客家委員會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】今年桐花祭系列活動自即日起至5月中，以「尋找記憶裡的那一抹白」為主題，由客家委員會與全臺14縣(市)共同辦理。客委會主任委員楊長鎮日前參加「2023桐花祭開幕暨祈福儀式」，邀請行政院中部聯合服務中心執行長徐定楨、苗栗縣副縣長鄧桂菊等貴賓，於百年石頭伯公旁進行祈福敬拜，一同宣告桐花祭開幕，並邀請大家走進山林。

桐花祭辦理多年，已成為全民的歲時節儀，楊主委表示，每年客委會都會找一個客家庄的老土地公，來跟我們的大地山川致上敬意。另外，客委會這兩年來將活動形式調整為不去舉辦大型熱鬧的活動，而是改成鼓勵大家邀請自己的好朋友，一起相約桐花樹下欣賞大自然的美，希望透過這樣的體驗過程，帶動賞桐花的文化，就像櫻花開了，大家會去賞櫻花一樣，桐花開了，也會有人自然而然去賞桐花。

▲民眾可以選擇桐花樹下野餐。　圖：客家委員會／提供
▲民眾可以選擇桐花樹下野餐。　圖：客家委員會／提供

2022年開始，桐花祭活動名稱不再冠上「客家」2字，並首次結合全球永續發展目標(SDGs)與無痕山林推廣實踐，鎖定「綠色旅遊」、「地方創生」與「客家文化」三大核心價值，讓活動更具開放及長遠性。並以傳達客家族群敬天、愛人與惜物的精神為桐花祭轉型的核心理念，透過儀式設計，首創「桐聚道」的賞花哲學，將「賞桐花」昇華成「以桐花為引，聚合人與人、人與自然、信仰及客家文化的互動之道」，型塑具有臺灣人文特色的賞花哲學；2023年活動延續「桐聚道」精神，展示精煉後之「祈花、尋花、花聚、花果」四步驟，在不同時序與空間，為所有來到山林的旅客，產生人與物及人與境的對話，重新找回並建構新的人、地、產關係。

今年也特別邀請向陽、鴻鴻、曾貴海、張芳慈、潘柏霖等20位作家詩人，一同創作客家三行詩，同步於臺北捷運、臺中捷運、高雄捷運及臺三線上公車露出，若也想將內心的豐沛情懷落筆寫下，舒暢自己的情意，歡迎大家趕快來投稿，桐花三行詩徵選至5月10日截止。

▲桐花祭活動期間推出各式聯名商品。　圖：客家委員會／提供
▲桐花祭活動期間推出各式聯名商品。　圖：客家委員會／提供

另外，客委會「客庄小旅行」網站為提供民眾優質的旅遊體驗，享受桐花之美，今年度全新擴充10處桐花景點開花監測，全臺共計20處，提供智慧花況預測，讓民眾能更即時掌握桐花情報，搭配全臺35條桐花小旅行，提供多元的行程選擇，從自然生態、登山步道到鐵馬之旅，滿足不同遊客的需求，讓民眾可以選擇最佳的賞花時刻，提前規劃行程，開啟美好的桐遊之旅！

為讓民眾體驗在「祈花、尋花、花聚、花果」四個不同時序中，人與境的對話，客委會將於4月23日苗栗獅潭、5月7日新竹橫山辦理桐花體驗活動，歡迎民眾踴躍報名；同時今年活動期間推出各式聯名商品，包含摩斯漢堡限定聯名果汁禮盒、隆源餅行北埔蜜柑禮盒及大山北月冰糖桐花蜜柑橘片等桐花系列聯名商品，相關資訊請搜尋臉書專頁「桐花祭 Tung Blossom Festival」及「客庄小旅行」網站。

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