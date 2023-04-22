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500公頃「2023桃園繡球花季」要來了！上萬朵繡球花還有婚紗裝置藝術超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台七桃花源休閒農業區提供
圖／台七桃花源休閒農業區提供

2023年的「桃園繡球花季」要來了！第三年舉辦的繡球花季，在初夏時分的繡球花海特別迷人，預計在5月13日正式展出，快閃為期只有9天，務必把時間空出來拍好拍滿囉。

圖／台七桃花源休閒農業區提供
圖／台七桃花源休閒農業區提供

此次繡球花季將於桃園復興區的「台七桃花源休閒農業區」舉辦，而桃園復興區其實是台灣繡球花的發源地之一，在桃園農業局的策劃下，聯合台七桃花源休閒農業區內16家農場，總計種植了超過一萬株繡球花，佔地高達500公頃，非常壯觀。

圖／台七桃花源休閒農業區提供
圖／台七桃花源休閒農業區提供

圖／台七桃花源休閒農業區提供
圖／台七桃花源休閒農業區提供

不僅如此，每個角落都有不同的繡球花佈置，加上浪漫愛情為主題的大型裝置藝術，預計會有更多的人前來打卡留念。此外，婚紗業者也將進駐推出唯美婚紗打卡點。

圖／台七桃花源休閒農業區提供
圖／台七桃花源休閒農業區提供

最後，值得注意的是，桃園的繡球花季只有為期9天，若想要感受美麗的花海風情，別忘了在5月13日登場時前往復興區的「台七桃花源休閒農業區」拍好拍滿吧！

圖／台七桃花源休閒農業區提供
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圖／台七桃花源休閒農業區提供
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繡球花 花海 裝置藝術

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