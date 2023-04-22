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鐵道迷集合！DR2800/2900/3000型柴聯自強號4/26榮退 末班紀念車次開賣

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臺鐵柴聯自強號將於4/26開出最後2列末班紀念列車，同時進行榮退紀念。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供
臺鐵柴聯自強號將於4/26開出最後2列末班紀念列車，同時進行榮退紀念。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺鐵局自112年4月26日（三）起進行時刻調整，DR2800/2900/3000 型三款柴聯自強號將卸下輸運重責，交棒EMU3000型新自強號為旅人服務。

因應花東線拓寬工程及南迴鐵路通車，為提升服務品質，1982年起陸續向日本購入柴聯自強號投入運輸行列，此為東幹線第一款冷氣自強號。 為感謝此三款柴聯自強號陪伴國人旅行40餘年，將於4月26日開行最後2列末班紀念列車，並於東幹線始發車站樹林站辦理榮退紀念活動，表達懷念之意，同時也邀請新北樹林鄉親共襄盛舉，做最後的列車巡禮。

▲DR2800型柴聯自強號紀念車，4月26日10:45自樹林站始發。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供
▲DR2800型柴聯自強號紀念車，4月26日10:45自樹林站始發。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供

▲DR2900型混掛DR3000型柴聯自強紀念車，4月26日11:07自樹林站始發。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供
▲DR2900型混掛DR3000型柴聯自強紀念車，4月26日11:07自樹林站始發。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供

第一趟紀念列車10:45自樹林站始發，由DR2800型柴聯自強號擔綱。11:07開行第二趟紀念列車，由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號開行，兩列車沿途停靠板橋、臺北、松山、宜蘭及花蓮等站，車頭分別懸掛專屬車銘版。已於4月21日凌晨0時起開放訂票，凡購買當日當次車車票的旅客，可免費於車上領取專屬紀念名片式票卡及車銘版貼紙，2趟列車贈送樣式均不相同，只送不賣，旅客並可於樹林及花蓮站服務台蒐集紀念戳章留念。

臺鐵局活動當天10時整於樹林站售票大廳現場販售限量10組的「司軔閥把手禮盒」，每組售價5萬8,000元，此為史上首賣，採現場排隊方式，不接受預訂。司軔閥把手為柴油客車用來控制列車鬆軔、緊軔之操作手把，是停車的核心關鍵，可拆式設計視為列車駕駛鑰匙，10組司軔閥均為日本原廠製造（非副廠或仿製品），皆於車輛上實際操作使用，並維持其使用原貌，搭配老師傅純手工打造的檜木盒內襯質感天鵝絨布、點綴黃銅限量銘版，供鐵道迷典藏，僅此一檔，敬請把握。

樹林站售票大廳另展示40年前購車時，日本原廠製作的DR2900柴聯自強號模型，及多款柴聯車週邊商品供民眾選購，歡迎共襄盛舉。

▲樹林站售票大廳現場販售限量10組「司軔閥把手禮盒」。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供
▲樹林站售票大廳現場販售限量10組「司軔閥把手禮盒」。　圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供

「司軔閥把手禮盒」限量銷售

‧ 日期：112年4月26日上午10時

‧ 地點：樹林站2樓售票大廳展演活動區

‧ 售價：每組新臺幣5萬8,000元（可刷信用卡）

‧ 說明：限量10組，每人每次限購1組，依序挑選，擇定結帳後不得退換貨。

　　　　(司軔閥把手並非新品，現況售出無保固。)

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