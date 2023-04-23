2023泰國文化節在台北 信義區市集吃美食、看表演、拿獎品

你看過泰國的古老舞蹈文化箜舞劇、泰拳、時裝秀嗎？你喜歡泰國美食、服裝、手工藝品嗎？為了促進泰國與台灣之間的旅遊、貿易和文化，更為緊密的互動，泰國貿易經濟辦事處（TTEO）、泰國觀光局（TAT）及台北市政府文化局將於這個周末4月29、30日在台北信義區香堤大道廣場，舉辦「泰國文化節」（Amazing Thailand Festival 2023）活動，市集現場將有30多個攤位、藝文表演活動及文化體驗等活動，集結吃喝玩樂，讓人不用出國，也能在台北親身體驗道地的泰國文化風情。

4月29、30日在台北信義區香堤大道廣場舉辦「泰國文化節」，市集現場將有攤位、藝文表演等活動；圖片／欣傳媒

泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮表示，泰國國境開放後，希望將泰國的美食、文化帶來台灣，藉由Double T（分別代表泰國Thailand的T、台灣Taiwan的T）的合作串起交流，並一起走出東方，將西方歐美遊客帶進來。

泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮、泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采、台北市政府專委等合影；圖片／欣傳媒

泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采表示，根據泰國觀光體育部統計數據顯示，2023年1月至4月10日期間前往泰國的台灣遊客人數約為154,921人次，代表泰國旅遊己經開始往復甦方向邁進。

泰國5F軟實力元素包括美食Food、節慶Festival、影劇Film、武術Fight、時尚Fashion；圖片提供／泰國觀光局

泰國文化節是泰國【驚艷泰國 精彩你的生活（Amazing Thailand, Part of your life）推廣活動中的亮點，內容涵蓋泰國5F軟實力元素（美食Food、節慶Festival、影劇Film、武術Fight、時尚Fashion）。

泰國時尚品牌khwanta handicraft服裝秀將在泰國文化節中演出；圖片提供／泰國觀光局

為期兩天的文化節活動，在主舞台區有來至泰國曾在2020年登上倫敦時裝週的泰國時尚品牌khwanta handicraft、泰國古老舞蹈文化箜舞劇（Kon ched khon）另外也有泰國傳統舞蹈表演、泰拳和驚奇的鬼面具秀（Phi Ta Khon）、泰國草藥DIY聞香瓶、泰國美食示範、甘拉雅尼音樂學院、國立師範大學音樂學系帶來的音樂演出、知名的MFF和The Bank樂團。

泰國文化節將有DIY等文化體驗；圖片提供／泰國觀光局

泰國觀光局攤位提供許多免費的泰國旅遊資訊及地圖，還有會員扭扭樂、滾滾樂等遊戲，獎項豐富等你來拿，歡迎大家前來感受濃濃的泰國氛圍，讓人忍不住在不久的將來，就前往泰國旅遊。

泰國文化節邀請旅遊業者以及亞洲航空、泰越捷航空公司參加活動；圖片提供／泰國觀光局

泰國觀光局表示，國門重啟後，泰國旅遊持續深受旅客喜愛，為了邀請旅客到泰國重新感受旅遊的美好，用未曾見過的泰國來精彩你的人生，邀請了旅遊業者以及亞洲航空、泰越捷航空公司參加活動，另外還邀請8家高爾夫俱樂部於現場設攤，包含：Riverdale Golf Club、North Hill Golf Club、Mae Jo Golf Resort & Spa、Gassan Panorama Golf Club、Gassan Legacy Golf Club、Gassan Khuntan Golf & Resort、Chiangmai Inthanon Golf & Natural Resort、Chiangmai Highlands Golf & Resort，喜愛高爾夫球的朋友，千萬不要錯過這個難得的機會，各種優質的泰國旅遊商品在活動中都可以找的到，誠邀大家一起來泰國文化節玩樂，享受微笑國度的熱情與好客，為自己安排一趟美好的泰國假期。

【延伸閱讀】

﹥泰國潑水節濕控攻略｜準備好來泰國濕身了嗎？活動地點、禁忌與注意事項一次告訴你

﹥不只有芭達雅跟普吉島！泰國7個超精彩的玩水聖地大比拚

﹥泰國芭達雅住宿新選擇！在「芭堤雅中天海灘安達仕酒店」感受離塵不離城的海岸度假體驗

===================

撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211349