漫步芬多精之旅　「藤枝國家森林公園」4/21起免預約入園

【旅奇傳媒/編輯部整理】想漫步林間，享受寧靜的時刻，就來藤枝。而素有「南臺灣小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區，經歷風災休養生息，也自110年起逐步對外開放。高雄市觀光局與屏東林管處共同推廣東高雄山城區域旅遊，藤枝森林遊樂區先期採預約方式進行入園人數總量管制，今(112)年4月21日起為增加遊客入園便利性，改採免預約，現場購票即可入園。另考量園區用水量限制，每日開放800人入園，民眾出發前可致電詢問，或於「台灣山林悠遊網」查詢即時遊客人數。

▲由藤枝森林遊樂區瞭望台觀賞雲海美景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，有「森濤」美名的藤枝國家森林遊樂區，海拔在1500~1804公尺間，林木蒼翠茂盛，涼爽宜人，園區內可欣賞熱帶高山闊葉霧林珍貴樹種，更有以此為名的「藤枝秋海棠」與眾多稀有蕨類，十分珍貴，是南部地區享受森林浴、玩賞生態的好去處。觀光局致力推廣區域旅遊，串聯六龜、美濃及旗山等周邊地區，推廣其豐富文化底蘊，提升深度旅遊的品質。

▲藤枝手揉山茶體驗。 圖：高雄市政府觀光局／提供

屏東林管處補充說明，受風災毀損的藤枝聯外道路18公里至園區大門口19公里處，目前正進行橋梁工程，工程完成前遊客需將車輛停放於櫻花公園(16.5公里處)或二集團部落(14.5公里處)，並經由林下步道步行1公里進入園區，林下步道沿山脊線而行，沿途是高聳入雲的台灣杉，林相十分優美，遊客亦能有良好健行體驗。預計今(112)年底前橋梁工程完工後，小型車輛可通行至園區門口。而園區內為防止狂犬病疫情擴散，經農委會公告，禁止攜帶犬、貓等寵物進入。

▲藤枝園區內生長台灣特有種台灣鳶尾。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步表示，除了到藤枝森林遊樂區享受芬多精健走，還可以順遊六龜賞花泡溫泉。不論是要前往藤枝或是六龜，主要幹道台27線上，隨處可見粉紅浪漫花旗木。觀光局與寶來及不老溫泉業者合作，只要預約合作溫泉業者泡湯，即可獲得DIY遊程兌換券。另外，即日起至5月31日止，凡於旗美9區店家消費滿200元，憑發票或免開統一發票收據，即可登錄參加抽獎，並有機會獲得「DaMaNan-達瑪南」限量發光公仔一個。

更多資訊請參閱：「踏尋那瑪夏Fun甲仙」 https://namasia.template.tw/、高雄旅遊網 https://khh.travel、FB官方粉專 https://fb.me/khh.travel/。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野