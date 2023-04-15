「藍皮解憂號」獲頒德國 iF 設計大獎！雄獅鐵道旅遊打造懷舊漫遊的解憂之旅

圖：「藍皮解憂號」在外觀的顏色上由原本的「孔雀藍」，漆回了以往該有的「浪漫藍」；圖片來源：雄獅旅遊

作為世界上歷史最悠久、最具盛名的設計競賽之一的國「iF 設計獎（iF Design Award）」，自1953年成立以來，被譽為是設計界奧斯卡，在設計領域中始終是全球公認的卓越標章，更是許多設計師夢寐以求的成就指標。

在2023年最新公布的決選名單中，雄獅鐵道旅遊以「藍皮解憂號」觀光列車，自全球超過 56 個國家，將近 11,000 件的參賽作品當中脫穎而出，榮獲「服務設計」類的殊榮。再加上「鳴日廚房（The Moving Kitchen）」，光是在德國 iF 設計大獎「服務設計」的項目，共計75件得獎作品中，雄獅旅遊就拿下其中兩個獎項。

圖片來源：雄獅旅遊

被作家劉克襄形容維「與世界分手的列車」，「藍皮解憂號」觀光列車亦是台鐵主線鐵路歷史最悠久、附有復古循環式廁所，且唯一沒有廣播設備、無空調、能開窗的列車，讓每位搭乘的旅人以緩慢的速度，領略南迴鐵路沿線的各種風景。

行經路線是全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，沿途不只可以欣賞到台灣海峽與太平洋的海景，更被譽為是全台最美的軌道路段，串連有最美車站稱號的「多良站」、台灣最南邊的車站「枋山站」、最大的小站「加祿站」、秘境中的秘境「枋野站」等。

圖片來源：雄獅旅遊

一輛 1950 年代的列車，在台灣南部的海岸沿線上緩緩行進，途中路經許多彷彿被世人遺忘的絕美車站。透過鐵路串連地方、人文的故事，作爲旅遊行程中的一種交通方式，「藍皮解憂號」為乘客與當地的社區展示出獨特、懷舊復古的搭乘體驗。雄獅旅遊董事總經理黃信川表⽰「藍⽪解憂號觀光列⾞不是賣⼀張⾞票，⽽是⽣活與⽂化的探索，以及⼀連串的故事體驗，讓不同年齡層的旅客，都可以在藍⽪列⾞上獲得屬於⾃⼰的美好回憶。」

未來也將落實雄獅旅遊「樞紐（Hub）」概念，計畫於枋寮打造「藍⽪意象館」，提供旅客登⾞前的休憩等待空間，同時也是旅遊資訊服務站、展演場所、伴⼿禮商店等在這些沿線的車站停留，展現了「解憂」的概念和無憂旅行的精神，進⼀步整合串連屏東跟臺東的⽂化與觀光資源。

圖：利用超過五十年以上的隨車元件，將列車上舊有的電風扇修復；圖片來源：雄獅旅遊

在試圖恢復臺鐵藍皮普快車原有樣貌的過程中，也參考鐵道列車等相關專家學者的建議，因此在外觀的顏色上也由原本的「孔雀藍」，漆回了以往該有的「浪漫藍」，讓民眾了解並回憶藍皮列車往昔的歷史風貌。

南迴鐵路沿線無論⾃然風景、鐵路歷史、⾞站建築及在地的⽂化都極具觀光價值，⽽藍⽪解憂號觀光列⾞本⾝就是珍貴的古董級列⾞，⾞廂從裡到外懷舊的風格及元素，可以勾起⼤家的成長故事及共同的回憶，因此非常適合三代同堂扶老攜幼⼀起來搭乘。

圖：可開式復古車窗；圖片來源：雄獅旅遊

「藍皮解憂號觀光列車」上的一大亮點是「可開式復古車窗」，招牌的鋁製遮陽板經重新整修後投入使用，另外像是車廂置物架、旅客拉環、綠皮沙發等設備，而原本使用的電風扇，因已停產，只能將舊有的電風扇重新整理修復，能夠讓民眾們再次看見這些珍貴的元件，這些也都是當時隨原車而來，超過50年以上的老零件。

此外，「藍皮解憂號」的 IP 商品銷售至今，消費者反應熱烈，包含旅行經典紀念小物，例如紙膠帶、明信片、杯子等，以及這幾年實用性高的口罩與手提帆布袋，以及「藍啤啤酒」等，均頗受歡迎。除了保留多處原始配件，也有不少是仿古新做，為老靈魂重新注入新活力，讓每一位搭的旅客都能體會最原汁原味的復古風情。

圖：「藍皮解憂號」周邊商品；圖片提供：雄獅旅遊

⾏駛在南迴線藍⽪解憂號觀光列⾞，除可以聽到長輩沿途說年輕時的滿滿故事外，乘客可以⼿動開窗近距離看海、吹吹栩栩的海風，隨著緩慢⾞速，欣賞臺灣海峽及太平洋之無敵的蔚藍海景還有中央⼭脈的綠意盎然，這樣的悠閒旅⾏體驗，非常推薦⼤家安排旅⾏時都來搭藍⽪解憂號觀光列⾞。

．．．

編輯撰文｜Ryan Lin

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211182