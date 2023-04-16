快訊

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

軍校生偷帶手機被退學 贏了行政訴訟再提40萬國賠遭法官打臉

部立苗栗醫院機房起火冒黑煙 半小時撲滅

台灣好好玩！台中國際旅展搶攻國旅 度假酒店下殺4.9折起

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
享沐時光莊園渡假酒店戶外露天風呂。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供
享沐時光莊園渡假酒店戶外露天風呂。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023 ATTA 臺中國際旅展於04月14日至04月17日在臺中烏日展覽館熱鬧登場，隨著疫後時代邊境解放，國人出國旅遊人潮爆增，飯店瞄準搶抓國民旅遊商機，最低下殺4.9折起。

享沐時光莊園渡假酒店針對旅展，首次推出一泊二食住宿券等的優惠專案，讓國人可嘗鮮搶優惠犒賞自己的辛勞。住宿的部份，雅緻雙人房/雙床房(一泊一食) 原價NT$9,680元/間；旅展優惠價NT$4,988元/間、和洋/日式客房(一泊一食) 原價NT$14,080元/間；旅展優惠價NT$6,988元/間。雅緻雙人房/雙床房(一泊二食) 原價NT$11,858元/間；旅展優惠價NT$6,388元/間、和洋/日式客房(一泊二食) 原價NT$17,358元/間；旅展優惠價NT$9,388元/間。 餐券的部份，雙人套餐券(午餐/晚餐) 原價NT$2,178元；旅展優惠價NT$1,588元、四人套餐券(午餐/晚餐) 原價NT$3,278元；旅展優惠價NT$2,588元。泡湯用餐的部分，獨立湯屋+餐券湯屋 原價NT$2,400元+雙人套餐NT$2,178元；旅展優惠價NT$3,388元。

行銷公關部郭仲紋經理表示，此次旅展最吸睛的是享沐時光開幕以來首次推出一泊二食住宿券等新的專案販售，強攻國內旅遊市場，只有在旅展才能購買此專案，目前在官網與其他平臺上尚未有此專案的販售，所以喜歡一泊二食專案的旅人們可以在這次ATTA臺中旅展期間來搶首波優惠！

若無法參與到此次ATTA臺中旅展的旅人們，別擔心，享沐時光緊接著會參加下個禮拜04月21日至04月24日的TITF台中國際旅展於台中世貿展出，同時也會推出線上旅展，讓無法前往台中的大家在線上即可享有首次下殺4.9折起的旅展期間優惠！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅展 餐券 展覽

延伸閱讀

老園丁耕讀筆記／專案企畫 要像客家小炒

常態進口雞蛋 立委憂蛋農撐不下去：缺蛋將成長期困境

「舒熱佳 Solar Gard」奈米陶瓷隔熱膜 「講究不將就」專案下殺逾萬元

台南住1晚房價要5千？旅館業解釋「超搶手」現況

相關新聞

「拉拉山國家森林遊樂區」開園搶先直擊！在地住民導覽員、車隊帶你深入遊玩

台灣第19個國家森林遊樂區–拉拉山將於4/18開園，林務局轄下的拉拉山國家森林遊樂區，是時隔20多年後第一個由在地部落居民與政府機關凝聚共識，共同推動成立，位處中海拔霧林帶，保留原始林相，動植物生態資

台灣好好玩！台中國際旅展搶攻國旅 度假酒店下殺4.9折起

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023 ATTA 臺中國際旅展於04月14日至04月17日在臺中烏日展覽館熱鬧登場，隨著疫後時代邊境解放，國人出國旅遊人潮爆增，飯店瞄準搶抓國民旅遊商機，最低下殺4.9折起。

0元機票來了！越捷航空慶開航 這3天越南─澳洲航線0元

越捷航空開出新航線，即起從胡志明市可直飛墨爾本及雪梨，此新航線提供台灣旅客從台北、台南、台中、高雄等地搭乘越捷航空至胡志...

一家4口獲賠31萬！ 品冠旅行社「遲寄護照」合解落幕 加贈免費五日遊

一家4口獲賠31萬！ 品冠旅行社「遲寄護照」合解落幕 加贈免費五日遊

「藍皮解憂號」獲頒德國 iF 設計大獎！雄獅鐵道旅遊打造懷舊漫遊的解憂之旅

圖：「藍皮解憂號」在外觀的顏色上由原本的「孔雀藍」，漆回了以往該有的「浪漫藍」；圖片來源：雄獅旅遊 作為世界上歷史最悠久、最具盛名的設計競賽之一的國「iF 設計獎（iF Design Award）」

幾年過去它猶在！ 夢境長廊「舒淇橋」還沒拆 週末基隆小旅行快到「中山陸橋」朝聖取景去

曾經以為再不來拍就沒機會了，一晃眼多年過去，盛極一時的基隆「中山陸橋」它還在！ 10多年前金馬影后舒淇主演的《千禧曼波》曾在「中山陸橋」取景，甚至韓國電影《北風》等多部電影、MV拍攝場景，都記錄下這座陸橋的身影，時至2023年，沒想到它那古典懷舊的長廊影像，還能讓攝影人繼續朝聖、練習拍攝取景！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦