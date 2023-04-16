台灣好好玩！台中國際旅展搶攻國旅 度假酒店下殺4.9折起

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023 ATTA 臺中國際旅展於04月14日至04月17日在臺中烏日展覽館熱鬧登場，隨著疫後時代邊境解放，國人出國旅遊人潮爆增，飯店瞄準搶抓國民旅遊商機，最低下殺4.9折起。

享沐時光莊園渡假酒店針對旅展，首次推出一泊二食住宿券等的優惠專案，讓國人可嘗鮮搶優惠犒賞自己的辛勞。住宿的部份，雅緻雙人房/雙床房(一泊一食) 原價NT$9,680元/間；旅展優惠價NT$4,988元/間、和洋/日式客房(一泊一食) 原價NT$14,080元/間；旅展優惠價NT$6,988元/間。雅緻雙人房/雙床房(一泊二食) 原價NT$11,858元/間；旅展優惠價NT$6,388元/間、和洋/日式客房(一泊二食) 原價NT$17,358元/間；旅展優惠價NT$9,388元/間。 餐券的部份，雙人套餐券(午餐/晚餐) 原價NT$2,178元；旅展優惠價NT$1,588元、四人套餐券(午餐/晚餐) 原價NT$3,278元；旅展優惠價NT$2,588元。泡湯用餐的部分，獨立湯屋+餐券湯屋 原價NT$2,400元+雙人套餐NT$2,178元；旅展優惠價NT$3,388元。

行銷公關部郭仲紋經理表示，此次旅展最吸睛的是享沐時光開幕以來首次推出一泊二食住宿券等新的專案販售，強攻國內旅遊市場，只有在旅展才能購買此專案，目前在官網與其他平臺上尚未有此專案的販售，所以喜歡一泊二食專案的旅人們可以在這次ATTA臺中旅展期間來搶首波優惠！

若無法參與到此次ATTA臺中旅展的旅人們，別擔心，享沐時光緊接著會參加下個禮拜04月21日至04月24日的TITF台中國際旅展於台中世貿展出，同時也會推出線上旅展，讓無法前往台中的大家在線上即可享有首次下殺4.9折起的旅展期間優惠！

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