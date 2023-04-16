「拉拉山國家森林遊樂區」開園搶先直擊！在地住民導覽員、車隊帶你深入遊玩

台灣第19個國家森林遊樂區–拉拉山將於4/18開園，林務局轄下的拉拉山國家森林遊樂區，是時隔20多年後第一個由在地部落居民與政府機關凝聚共識，共同推動成立，位處中海拔霧林帶，保留原始林相，動植物生態資源豐富，園區的紅檜、臺灣扁柏形成的巨木群，是北臺灣最佳親近巨木的觀賞點，為了活化在地觀光經濟、就業機會，新竹林區管理處近年積極投入服務設施優化，並協助建立當地交通接駁服務聯盟、培力深度社區解說導覽，由當地住民組成的車隊、導覽員，已準備好迎接遊客入園。在目前已完成阿里山、大雪山及拉拉山國家森林遊樂區巨木樹齡檢測，拉拉山就有五棵巨木位於樹齡前十名的第二至第六名，拉拉山第24號紅檜巨木樹齡1,495年，奪得第二老的巨木排名。

拉拉山國家森林遊樂區將開園，經深度社區解說導覽培力的當地住民導覽員，已準備好迎接遊客入園；圖片／欣傳媒

資料來源／林務局

新竹林區管理處處長夏榮生於拉拉山國家森林遊樂區巨木前；圖片／欣傳媒

為慶祝拉拉山國家森林遊樂區正式開園，自開園日起至9/30，入園門票除優待票及免票外，一律以半票100元計收；若搭乘與新竹林區管理處簽訂合作備忘錄由在地組成的「拉拉山車隊」接駁入園，再享門票8折優惠。

在地住民提供深度解說導覽服務；圖片／欣傳媒

拉拉山國家森林遊樂區目前規劃巨木群觀賞路線4條，包括漫步有氧之旅，觀賞1至4號巨木，坡度平緩，適合親子同樂，步行時間約1小時；迷霧森林之旅，沿著1至11號巨木，步行時間約1小時40分鐘；越野山林之旅，沿著1至12號巨木與20號至22號巨木，步行時間約2小時；飽覽巨木之旅，沿著1至24號巨木，飽覽全區巨木，步行時間約3小時。

拉拉山國家森林遊樂區規劃巨木群觀賞路線；圖片／欣傳媒

新竹林區管理處與臺灣生態旅遊協會合作，輔導由在地住民組織社區解說導覽，目前提供迷霧森林之旅、飽覽巨木之旅兩條路線的深度解說導覽，由經過考核認證的社區解說員帶隊，需事先預約，最少10人成團（6歲以上），活動推廣期間迷霧森林之旅每人150元，飽覽巨木之旅每人200元（未滿6歲免費參加），團體若有需求，社區解說員也準備了泰雅族迎賓舞，歡迎參加解說導覽的遊客們。

來到拉拉山體驗霧林，除了沐浴森林芬多精，也認識獨特的生態；圖片／欣傳媒

「拉拉山這裡保留原始林相，沒有人工種植，樹根將土地抓得牢牢的，是最好的水土保持方式，也讓我們學習愛這塊土地。」泰雅族導覽員李雅各說道，來到拉拉山體驗霧林，除了沐浴森林芬多精，也認識獨特的生態，全世界檜木分佈於美加、日本、台灣等地，台灣是全球檜木分佈的南界，拉拉山以針闊葉混合林為主，霧林帶氣候潮濕特性，可見許多蕨類與著生植物，並不時有雲霧繚繞之美，豐富植物造就多樣生態棲地，山羌、長鬃山羊等野生動物會出沒，也是愛鳥人士的聖地，台灣畫眉、藍腹鷴等是常客，儼然珍貴純淨的動植物樂園。

泰雅族導覽員李雅各示範口簧琴迎賓；圖片／欣傳媒

「拉拉山是原住民的傳統領域。」李雅各說明，泰雅族人傳承與檜木森林世代共存的永續發展智慧，拉拉山國家森林遊樂區的LOGO，有著巨木的意象，更有著代表泰雅族祖靈之眼的圖騰，寓意守望看顧，不辜負祖先的期待。

遊客中心展覽廳放映短片《拉拉你好嗎？》；圖片／欣傳媒

為了拉拉山國家森林遊樂區的開園，與外界溝通與森林教育，林務局特別製作短片《拉拉你好嗎？》，聚焦以一家三代的視角解讀拉拉山的生態與人文風情，「拉拉」一詞在泰雅語裡代表美麗的意思，以祖靈化身的拉拉，帶領影片主人翁（以及觀眾）由淺入深認識拉拉山國家森林遊樂區，目前已榮獲2023日本國際觀光影像節國際組亞洲分組決選、2023紐約電視電影節電影類決選，此外，也製作「雲端上有樹」（主題：巨木）、「森林嘉年華會」（主題：植群生態）、「森林在唱歌」（主題：動物昆蟲）、「森林我的家」（主題：泰雅人文）、「雲與霧之間」（精華導覽）五支5分鐘專題影片。

遊客中心的遊客服務區，半戶外的座位區，讓遊客可品味山區雲霧的流轉；圖片／欣傳媒

原來的生態教育館改建的遊客中心，經過整修，轉型為可提供民眾餐飲與休憩服務，依山勢建造的建築，拉皮為與環境呼應的「森林」系，１樓為親子木育區：提供森林相關主題的繪本書籍，以及以木作打造的親子遊樂設施；２樓為餐飲休息區，以透明玻璃窗，將遠山近樹風光收納，讓旅客可在群山環抱中用餐或啜飲飲料，咖啡廳取名Balong Cafe，Balong原住民語為「紅檜」之意，餐飲也融合原民文化食材與當地特色，例如拉拉山水蜜桃冰沙、馬告雞排飯套餐等；3樓為展示區，透過導覽影片、仿造森林的展覽空間、以及剪影的創意呈現，帶領旅客深入認識拉拉山的生態與人文；4樓為遊客服務區，有服務台與醫療站，提供民眾諮詢，貼心準備手機充電區及文創商品的展售，半戶外的座位區，也讓遊客可品味山區雲霧的流轉。桃園市華陵社區合作社執行長邱俊皓表示，Balong Cafe提供當地原住民就業機會，為了滿足多元客源需求，已取得Halal 清真認證，遊客中心同時也設置祈禱室，接待穆斯林旅客。

拉拉山國家森林遊樂區重新整頓的入口意象；圖片／欣傳媒

過去來到拉拉山，停車問題是一大困擾，由於當地腹地狹小，停車場胃納量有限，長期以來只要區內停滿車，就需採一出一進的管制措施，尖峰時間遊客經常需花費多時等待，為改善及提升遊憩服務品質以及迎接開園，新竹林區管理處與桃園市復興區華陵社區發展協會共同簽署合作備忘錄，藉由協會組成的服務車隊，提供遊客付費接駁服務，減少遊客車輛在門口排隊等待的情形，讓拉拉山入園交通更順暢。

由華陵社區發展協會所組成的拉拉山車隊，車隊成員駕駛合法、安全，希望透過在地溫馨的服務，提升民眾遊憩體驗品質；圖片／欣傳媒

新竹林區管理處表示，拉拉山園區內豐富的巨木群及原始森林資源，加上巴陵附近部落采風，適合慢遊的行程，將車輛停在部落，可少自己開車塞車之外，也可以多在部落裡，體驗部落生活風情，搭乘與新竹林管處合作的接駁車，還可享每位入園門票8折優惠，希望大家多多預約拉拉山車隊。從管理站至遊客中心步行路程約60分鐘、車行10分鐘，接駁車費用為每人150元。

當地住民業者期待開園後，更多遊客到訪，圖為達觀農場民宿的小木屋客房；圖片／欣傳媒

桃園市復興區華陵里里長梁雅惠表示，相信未來拉拉山國家森林遊樂區開園後，將吸引更多旅客到訪，也期待遊客不只在水蜜桃產期到訪，一年四季都可來欣賞拉拉山之美，當地住民業者希望透過與林務局合作，提供更好的觀光服務品質，民眾來到拉拉山，不妨放慢腳步，留宿一晚以上，以便體驗原民文化、欣賞日出夕陽、夜間觀察生態，當地擁有規模較大的達觀農場民宿，可接待3部遊覽車，飯店民宿共約50家，近年露營風盛行，也擁有許多露營場地，歡迎旅客前來體驗以全新風貌及服務能量呈現的園區。

拉拉山國家森林遊樂區

‧票價：全票200元、半票100元、65歲以上長者與3歲至6歲兒童及小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票（即日起至9/30，入園門票除優待票及免票外，一律以半票100元計收）

‧電話：03-391-2142

‧台灣森林悠遊網：recreation.forest.gov.tw

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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