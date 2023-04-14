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穿恐龍或花卉遊玩劍湖山世界2人只要699元！4月壽星更只要1人299元
劍湖山優惠創意無極限！從現在開始到5月1日，假日限定，只要雙人穿著印有清晰可辨識的恐龍或花卉圖騰的上衣一起進入樂園，一人只要350元超便宜，親朋好友一起用樂園迎接春天吧！
此次恐龍或花卉圖騰上衣是近期少有的超狂優惠，亦即恐龍或花卉圖騰的上衣，且圖騰需要面積占50%以上，一起進入樂園能享受同行價699元的超值優惠，相當每人票價僅為350元超便宜！
然後四月的壽星請留步！劍湖山世界推出的「4月壽星優惠」，只要出示有效身份證明文件（無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿），就能以優惠價格299元購買入場票，繼續優惠超殺快來玩起來。
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