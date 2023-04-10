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2023迪士尼百年慶主題「澎湖國際花火節」要來了！船票、跳島統統限量55折起

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／kkday提供
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澎湖一年一度最大的盛事要來了！4月20日盛大揭開序幕的就是「澎湖國際海上花火節」。更狂的是今年花火和無人機表演以迪士尼百年慶典為靈感打造。為了滿足旅客的需求，旅遊電商KKday也推出響應的「澎湖花火節優惠」活動，包含限量下殺55折的海上看花火船票只要187元起，CP值超高。

圖／kkday提供
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此次的花火節不同以往，適逢迪士尼百年生日慶典，兩者結合讓活動未開始就話題性十足，許多民眾早在3月初就開始預訂船票、租車、機加酒等，相信人潮絕對有機會創下歷史新高。

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KKday也表示船票、跳島一日遊和租車等商品特別歡迎，也因為為了滿足旅客的需求服務為尊，KKday趁勢還推出了55折起的早鳥優惠，希望顧客買單。

在機加酒上面，KKday還推出了澎湖三天兩夜機加酒自由行和澎湖四天三夜小團遊；或搭配澎湖馬公市區超值酒店或福朋喜來登酒店的自由行售價為8399元起，六人即可成行的小團遊每人6900元起。

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嘉義市民也有福，還有限時75折的嘉義布袋港和澎湖馬公港來回船票，以及358元起的機車租借和每日下殺1199元起的與直航租車合作的獨家限量優惠價。更多優惠請上官網查詢，趕快揪團玩起來囉。

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