可預約登島！ 北海秘境「 基隆嶼」 全新打卡拍照新地標+看郵輪雙體驗

【旅奇傳媒/編輯部整理】基隆市副市長邱佩琳於日前率觀銷處長郭霽、文化局長江亭玫登上基隆嶼，宣布基隆嶼今年4月1日至10月31日開放旅客登島觀光，推出全新拍照打卡亮點，歡迎民眾登上有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，深度感受基隆嶼「海檻」奇景、地質景觀與生態之美，不虛此行。

疫後觀光全面解封，基隆市府大力拚觀光，首波以國際郵輪為號召帶動基隆觀光動能，打響全國旅遊知名度，緊接著推出台灣秘境-基隆嶼開島，主推「登島拍照新地標」及「登島看郵輪」全新雙體驗，當郵輪駛入基隆港，搭乘早上第一班營運船，前往基隆嶼的旅客，有機會在濱海步道上，看到國際郵輪航向基隆山海美景。

基隆市觀銷處長郭霽表示，今年基隆嶼特別新增「登上基隆嶼」藝術地標，以中、英文基隆嶼登島紀念文字，讓旅客拍照作為登島證明紀念，深藍的背景代表海洋，淺藍則代表基隆嶼海域特有「海檻」奇景，海浪一波波拍打，無形中把島嶼分成兩半，兩股湧浪彷彿像在打架。

▲基隆嶼特別新增「登上基隆嶼」藝術地標。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

最吸睛的是基隆望幽谷畫作，望向基隆嶼的視角，勾勒出旅客登上基隆嶼的渴望，讓旅客登島有全新拍照打卡，親身體驗豐富旅遊層次。基隆嶼登島採預約制，目前四月底前都已額滿，五月還有百合花季，把握登島季節，盡賞美景與奇景。

基隆市府觀光及城市行銷處指出，為維護生態及遊憩品質，基隆嶼每日登島人數限定1,200人，預估今年將超過5萬人登島旅遊，基隆市政府與漁會、船家合作推出二合一「登島+繞島」、三合一「登島+登頂+繞島」及四合一「登島+登頂+繞島+象鼻岩」的登島旅遊行程，建議旅客提前預約登島。

登島前、後可規劃探訪八斗子觀光漁港(碧砂漁港)、正濱漁港、長潭里漁港、望海巷漁港，品嘗海鮮美食料理，遠眺基隆嶼風光!此外，4月1日至4月30日下午18時至21時50分，在海洋廣場、國門廣場、東岸商場周邊，還可欣賞到虎仔山 KEELUNG 地標「台灣龍珠 開放登島」動態展演，來趟深度旅遊體驗基隆新魅力！

基隆嶼觀光預約平台 https://keelung.unitrip.asia/

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