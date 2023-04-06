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看櫻花搭捷運免塞車！上百株富士櫻「北捷紅線」沿路免費看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／公園處提供
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時序來到了櫻花季，不僅日本櫻花滿開，台灣也是！現在不用塞車到陽明山賞櫻了，紅線捷運「一整排富士櫻」免費看，快相揪把握花期看起來！

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櫻花季以台灣氣候來說，大概是每年從3月中下後開始，有別於陽明山吉野櫻的盛開，市區櫻花則有溫柔的富士櫻，尤其以捷運紅線為主，包含芝山、明德甚至到唭哩岸站都看得見櫻花的蹤跡，完全不用人擠人，上百株櫻花可以美拍打卡。

圖／公園處提供
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若想放風小孩或遛狗又要賞櫻，不妨選擇線形公園，既能拍到粉色富士櫻花林，直接變成最佳櫻花卡點，數量更是近200株，拍都拍不完，目前已到盛開期，喜歡賞櫻的民眾趕快安排時間吧！

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賞櫻 櫻花季 陽明山 公園

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