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BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能被愛到死？

存起來會虧大！「普發6000」銀行、飯店優惠全攻略 最高再賺8000元

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住一晚送一晚只要6000！台中海線新酒店「震大金鬰金香」推普發優惠大紅包 加碼送1200元餐酒館券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書
圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書

3月才剛開幕不久的「台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel」，就碰上全民普發6000，順勢推出「住一晚送一晚」的優惠活動，再送1200元餐酒館券，瞄準大家熱騰騰、剛拿到手的大紅包，快安排一趙台中海線小旅行，逛逛高美濕地、到三井Outlet大買特買囉！

圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書
圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書

圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書
圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書

今年3/6開幕的「台中震大金鬰金香」酒店，為台中海線首家國際品牌酒店，母集團為荷蘭金鬱金香酒店，旁邊就是梧棲老街，開車到梧棲觀光漁港、三井Outlet、高美濕地等景點半小時內都能抵達；而隨著普發的6000元紅包陸續入袋，這次酒店也推出了「住一晚送一晚」活動，只要在4/30前訂原價9000元的「經典客房」，兩人成行可享住宿一晚再送一晚的優惠，只要6000元，，再送1200元的禾億餐酒館抵用券，省房費還能吃美食，想偷空放鬆的人快把握機會到台中海線吹風看夕陽囉～

圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書
圖／台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel臉書

除了房費的優惠外，每天的早餐會提供到早上11點，還吃得到著名的「東泉辣椒醬」，優惠的房間數有限，快快動手搶訂，體驗嶄新的飯店設施、遊台中海線就趁這次了！

台中震大金鬰金香「住一晚送一晚」專案優惠

4/30前訂房，限5/31前平日(周日到周四)入住

經典客房 (原價$9000)：二人成行，住宿一晚送一晚(一房續住兩晚)

送禾憶餐酒館抵用券1200元

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