住一晚送一晚只要6000！台中海線新酒店「震大金鬰金香」推普發優惠大紅包 加碼送1200元餐酒館券

這夜市好夯，每週再多開一天！台中「總站夜市」宣布好消息，將自5/1起一週開五天，每週一、三、五、六、日營業，也預計成為台中市唯一「週一營業」的夜市，好吃好玩又好逛。有去過的網友分享「東西都蠻好吃的」，

2023-04-04 12:00