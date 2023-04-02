遠雄悅來大飯店「2館+3餐廳」改裝亮點公開！ 全新餐飲、遊樂設施、男美人魚統統出列

最近「男美人魚」成為焦點話題，正是遠雄遊憩休閒事業旗下遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店20週年，投資逾4億、歷時2年改裝正式完工揭幕的新亮點之一，隨2020年蘇花改正式開通、疫後國內旅遊結構質變，遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店鎖定「親子家庭」「熟齡玩客」雙客群主軸，提出「悅來，與驚喜相遇 Destination, The New Start」品牌概念，帶領旅客用不同角度探索花蓮！

遠雄海洋公園陸續改裝完成，全新水晶城堡劇場、海獅劇場與美人魚演出都成為關注話題；圖片提供／遠雄海洋公園

遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店，從海岸山脈之巔的太平洋生活出發，展開環遊世界的精采旅程，不僅有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳，南北翼探索、發現雙主題客房外，全面啟用英倫西餐廳、唐苑中餐廳、秋草日式鍋物3大主題餐廳，親子娛樂中心─瑞奇活力館、煥新聚所─悅沐館2大活動場館，販售零食飲料、在地選品的維多利亞小舖，以及供應每日現作糕點、伴手禮的麥坊…等全新豐富場域。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

此外，海洋公園陸續改裝完成開放的探險島水族館、布萊登海岸、燈塔主題咖啡，與全新水晶城堡劇場、海獅劇場與美人魚演出都成為關注話題，今年暑假前也將完成整體改裝，以全新面貌迎接夏日到來，悅來飯店住房專案均將包含暢遊海洋公園門票，共同爭取國內外觀光客，旅客可依喜好規畫靜謐自在的花東小旅行，或與家人好友盡情歡鬧暢遊花蓮，悅來飯店也積極朝平均房價7,000元，年平均住房率70%目標提升。

遠雄海洋公園陸續改裝完成，全新IP聯名合作-小玩笑小水獺戶外野餐區；圖片提供／遠雄海洋公園

遠雄遊憩休閒事業武祥生董事長表示，遠雄海洋公園與悅來飯店20年來的首度大幅改裝，一方面強化主題樂園『園中園』概念，各區獨立發展精采主題並結合活動演出，帶給旅客全新的遊玩樂趣；而悅來打破飯店舊有空間限制，將自然與體驗相互結合，創造『老少皆宜、各適其所』的新旅遊提案，家長可與孩子一同入住飯店北翼帶有野奢露營風情的探索客房，同時造訪一旁的瑞奇活力館盡情放電，晚上再享用豐盛的自助晚餐；下榻南翼發現客房，不論是搭配造訪悅沐館或在秋草享用精緻日式鍋物，則讓人重新沉浸在太平洋畔的時光流動中。」。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

而為深化服務，遠雄悅來首次推出「悅心會」會員忠誠計畫，規劃銀卡、金卡、白金卡三等級，透過官網線上入會、立即享有95折起的專案折扣優惠，隨年度住宿晚數達標升等，金卡以上會員開放使用飯店精心打造的「悅心會Club Lounge」，在高品質舒適空間獨攬太平洋最佳視野，享有專人接待、全天零食及咖啡茶飲，下午另有Happy Hour時段，提供紅白酒、輕食小點、軟性飲料，針對白金會員還能協助車位預留、餐廳訂位、規劃花蓮在地旅遊行程及海洋公園貴賓禮遇的全方位專屬服務。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

全館388間客房呈現西方與東方韻味融合設計風格，大幅取樣源自熱帶島嶼與非洲的設計圖騰，完美平衡風格混搭出奢華質感。客房空間平均11坪、寰宇套房自17坪起，全數客房均內建中英日語數位服務系統及整合花蓮特色店家優惠的「Aiello小美犀」、illyｙ3.3膠囊咖啡機；探索及發現主題客房升級選用美國舒達Serta床墊，全台獨家與美國舊金山風靡半世紀、受美國第一夫人賈桂林．甘迺迪及眾多名人們愛戴的精品香氛AGRARIA合作，採用檸檬馬鞭草系列備品並打造限定專屬環保袋，傳遞純淨清新的山林氣息，針對親子旅客精選小王子系列友善備品。平日山景雙人房自8,150元起(含早餐及海洋公園門票)。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

針對不同客群主軸旅遊喜好，遠雄悅來除原有獨攬270度太平洋海景的瑞奇活力館，滿足全齡兒童與青少年的親子活動設施，也以遠離都會喧囂、舒緩療癒身心理念，全新規劃「悅沐館Le Space」，開設包括瑜珈伸展、手沖咖啡專業課程，搭配輕柔音樂與沉穩木質空間，由內而外讓旅人煥然一新；此外，看準國內外深度旅遊趨勢，悅來同步斥資成立戶外探索專業領隊，規劃每季專屬行程，從鹽寮海岸SUP、祕境瀑布探訪、夏季潮玩溯溪、冬日野溪溫泉、在地小農體驗，教練不僅均具備專業相關證照，成員更不乏瑜珈教練、水上運動國手資格，期望逐步成為花蓮戶外山林深度旅遊的領導品牌。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

新派粵、滬美饌與台茶、地酒的完美協奏─唐苑中餐廳

唐苑中餐廳以現代室內設計，營造中國古典優雅情境，主廚集結粵、滬精選菜式，提供燒味、當令海鮮、炒飯麵、道地炒菜與湯品等多樣美饌，另以唐朝三大詩人杜甫、孟浩然、李白為題，分別對應茶、花蓮山海食材、酒入菜，搭配花東茶廠製茶、花東釀造風味酒及紅白酒佐餐，包括瑞穗柚花烘焙的柚香綠茶、舞鶴冠軍蜜香紅茶、花費漫長時間泡漬的刺蔥酒與紅烏龍桂花釀，邀請旅人以台茶、地酒感受與中式料理的完美協奏，套餐自1,280元起。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

嚴選花蓮在地蔬食、肉品的日式精緻鍋物─秋草日式鍋物

秋草以細火慢燉烹製的暖心日式鍋物為基礎，堅持嚴選花蓮在地純粹蔬果、肉品入料，最具代表性的七星潭昆布飛魚湯底，精挑花蓮七星潭漁港柴魚、豐濱飛魚一夜干及上等昆布熬煮，滋味淡雅凸顯蔬菜及肉品原味，豚骨原鄉樹豆湯、剝皮辣椒黃金蜆、川味麻辣香料湯都別具在地特色。主廚選用契作蔬果橫跨花蓮13鄉鎮，西寶高山高麗菜、吉安香檳芋頭、鳳林栗子南瓜、新城甜玉米、花蓮榮耀有機菇、壽豐無毒野菜及牛番茄等，展現花蓮純淨無汙染、鄰海陽光照射充足及海風吹拂的地理特色，栽種出香氣十足、清爽脆甜的蔬果，熬煮後口感綿密鬆軟富含滋味。

三款特色醬料則有風味雞油辣椒醬、堅果花生胡麻醬及日式味增柚子醬，不論沾搭花蓮網室蓮貞豚、放山玉米牧草雞或搭配油脂豐厚的美國Prime翼板肉，感受豐厚風味層次變化，套餐自1,280元起，提供山珍、海味、豪華海陸與和牛海陸不同價位選擇，享用前菜、飲品、湯底、契作無毒小農蔬果盤、附餐、甜點及特色醬料的完整鍋物套餐。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

五大洲美食巡禮─英倫西餐廳

由《2022亞太年度名廚》悅來西餐主廚黃琦瑋主理的英倫西餐廳(British Garden)，經大幅改裝調整後整體近670坪、達300席座位，餐廳致力供應當季、當地食材，從花蓮在地生產的玉米雞、網室豬肉、七星潭漁產到小農栽種蔬菜，每日提供新鮮海鮮及冷食、現燙精選料理、亞洲美食薈萃、燒烤炸物、甜品區百道美食，五大主題區域分布於餐廳空間，映襯著窗外山海景色變化萬千，如同環遊世界五大洲、盡享全球特色美食。

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

獨擁270度太平洋海景孩子們的秘密基地─瑞奇活力館

遠雄悅來大飯店有10米高熱氣球裝置藝術的飯店大廳；圖片提供／遠雄悅來大飯店

讓大人們放鬆身心的煥新聚所─悅沐館

LE SPACE悅沐館以專屬成人的療癒課程與放鬆空間為出發，採用大量木質設計結合南島石屋元素，大面積的透明玻璃自然引進陽光灑落，旅客可在交誼區與親友同歡，品味現代生活的情調。二樓獨立的多功能教室可彈性作為瑜珈或健身空間，感受在山海之間的瑜珈冥想。

遠雄海洋公園遠雄悅來大飯店

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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