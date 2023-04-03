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搶攻4月寵兒商機 「一童玩積木」優惠住房送積木、兒童用餐免費

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圖：凱達大飯店／提供
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百宴自助餐於為兒童設計的「童趣」主題創意料理。　圖：凱達大飯店／提供
百宴自助餐於為兒童設計的「童趣」主題創意料理。　圖：凱達大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台北凱達大飯店與知名的嬰幼兒玩具精品代理商「BabyLux 奢華寶貝」聯合推出「一童玩積木」住房與餐飲優惠專案搶攻寵兒商機，為國家未來主人翁打造寓教於樂且充滿美好回憶的兒童節假期！4月份至台北凱達住宿享升等至三人房，平日每房只要2,988元，專案限量贈送市價千元以上的積木教玩具一組。百宴自助餐廳則推出免費招待12歲以下兒童用餐，連假期間6歲以下兒童再加碼贈送袋裝積木教玩具補充包。歡慶兒童節，帶寶貝們來凱達吃喝玩樂再享好禮！

▲飯店與「BabyLux奢華寶貝」聯合推出「一童玩積木」住房與餐飲優惠專案。　圖：凱達大飯店／提供
▲飯店與「BabyLux奢華寶貝」聯合推出「一童玩積木」住房與餐飲優惠專案。　圖：凱達大飯店／提供

玩積木有助於強化孩子們的邏輯思考與開發創作力，台北凱達大飯店於兒童節前夕特別與「BabyLux 奢華寶貝」合作推出每日限量10組的「玩玩積木」住房專案，4月份平日每房2,988元起，享免費升等至家庭三人房，四人房亦只要再加價1,000元起！專案每房大方贈送市價千元以上之有30多年歷史的韓國品牌「Plafarm 認知學習教玩具」積木教玩具一組 (限量80組，贈完為止)。放下手機、關掉電視吧！一起在房內透過積木互動，讓這段旅遊時光的陪伴更有意義！

▲4月份至台北凱達住宿享升等至三人房，平日每房只要2,988元。　圖：凱達大飯店／提供
▲4月份至台北凱達住宿享升等至三人房，平日每房只要2,988元。　圖：凱達大飯店／提供

百宴自助餐廳於兒童連假期間推出專為寶貝們設計的「童趣」主題創意料理，主廚將餐點融入可愛造型，看起來美味又吸睛，包含了營養美味的西瓜飯糰、逗趣表情包鮭魚卵豆皮壽司、米奇披薩佐小章魚、豐盛的炸物拼盤…等，繽紛甜點區則有寶可夢巧克力、兔子造型紅豆大福、豬耳朵酥餅、小豬棉花糖…等，琳琅滿目征服大人小孩的心！

4月份平假日都免費招待兒童用餐，凡12歲以下之兒童，由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐，即可享免費用餐。平日午餐一大一小只要1,012元 (原價1,452元)，假日午晚餐一大一小也只要1,242元(原價1,782元)，等於最低69折起的優惠！4月1日至4月5日推出連假限定快閃優惠-兩人同行享第二人半價，再限量加碼贈送6歲以下兒童袋裝 Plafarm 積木教玩具補充包 (共100組，送完為止)。

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