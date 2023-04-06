入住西班牙別墅！台中線上旅展加碼贈好康 花蓮雙人渡假平日5600起

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圖：理想大地渡假飯店／提供
圖：理想大地渡假飯店／提供

理想大地渡假飯店即日起於官網搶先開賣「2023線上旅展」。　圖：理想大地渡假飯店／提供
理想大地渡假飯店即日起於官網搶先開賣「2023線上旅展」。　圖：理想大地渡假飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023年台中國際旅展將於4月21日至4月24日一連四天於台中世界貿易中心登場，理想大地渡假飯店則自即日起於官網舉辦「2023台中線上旅展」，推出至8/31止的入住優惠旅展價，不妨趁優惠搶先購券，再來好好規劃連續假期的出遊行程。

今年推出最熱門的五大優惠商品券特別加碼，持住宿券於2023年6月30日前入住，享優惠【好康一】每人免費贈送生態竹筏體驗，【好康二】加人免費升等豪華客房二中床 (每日限量3間)，【好康三】當月壽星送生日精緻手工蛋糕。

五大優惠商品券包括：「平日雙人住宿券」每張5,600元，「一泊二食住宿券」每張6,900元起，計劃連續兩晚住宿可考慮二泊三食，兩人同行，每張住宿券12,800元 。今年特別推出「加值住宿券」，每張6200元送主題遊程活動（價值1600元）全程約100分鐘，將有飯店活動人帶您一起體驗。旅展期間最多民眾加購的「理想饗樂券」1800元可使用四選一 : 自助晚餐、園區主題遊程四張、客房升等套房券、視同現金禮券1800元，超值划算。

▲里拉自助餐享受花蓮在地美食。　圖：理想大地渡假飯店／提供
▲里拉自助餐享受花蓮在地美食。　圖：理想大地渡假飯店／提供

限旅展現場期間推出全年最優恵的「團購套票」買6送1一晚只要4,800元，是年度最超值優惠，加上僅限展場的滿額贈禮：購買住宿禮券單筆發票滿2萬，贈送套房升等券乙張；單筆滿4萬，贈送套房升等券乙張+現金券1,000元；單筆滿六萬，贈送套房升等券兩張+現金券3,000元。除此之外，特別加碼單筆滿八萬，贈送套房升等券四張+現金券6,000元，多項好康超吸引人！

理想大地還特別為仕女們設計定點小旅行，打造全新的「西班牙粉紅主題別墅」；為家族聚會、小型同學會或公司搞賞員工小旅行，打造「西班牙獨棟別墅」；為親子家庭打造閣樓童畫套房，提供不同的住宿體驗與回憶。

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旅展 禮券 西班牙

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