除了猴硐！必看必收藏的全台四大貓咪車站，甚至連貓咪都能當站長你相信嗎？

在臺灣，一想到貓咪車站是我們對於猴硐的主要印象，但在自然景觀相對充沛的臺灣，北中南東皆有些許火車站擁有著讓人為之瘋狂的貓咪鎮守，若是於較炎熱時前往貓咪大多會隱匿於陰涼處避暑，建議可以等傍晚左右再前往欣賞！

新北 猴硐車站

猴硐，原名起源於鄰近山洞有大量猿猴居住故因此取名；在早期此處就已有一大群貓咪於此定居，由於繁殖能力強，因此也造就了此處有上百隻貓咪的盛況。另外，當地的貓咪曾不幸染上貓瘟的緣由，在前往旅遊時請勿攜帶自家的寵物，且在觸摸貓咪後勿碰觸自身的眼口鼻，回到家中後須立即洗雙手和更換衣物，才能夠將美好的回憶擁有留在心中。

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地點：新北市瑞芳區柴寮路70號

高雄 橋頭捷運站

通勤時的疲勞常常是人生的難解之題，但若是在大眾運輸上遇見貓咪呢？在高雄的橋頭捷運站有一位名為「Mikan蜜柑」的貓咪站長，這位可愛的站長不只有專屬名牌，也會十分稱職地坐在椅子上觀察著來來去去的捷客，其職業倦怠的模樣讓人實在是愛不釋手，不過站長的執勤時間也是隨著牠的心情而定，若是不小心撲空也請將心情收著待到下次再提起。

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地點：高雄市橋頭區興糖路19號

臺東 山里車站

位於臺東縣卑南鄉嘉豐村山里部落的山里車站，山里車站被群山環繞被封為到不了的車站，車站內保留著原始古早的模樣，而貓咪也已十分熟悉此處的環境，在月台邊和乘客椅子上活蹦亂跳的跳躍，此起彼落的喵喵聲讓車站更增添一份俏皮的生命力，想要體驗與世隔絕並與貓咪獨處於一地的感覺，請一定要到山里車站來一趟慢步調的靜謐輕旅行。

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地點：臺東縣卑南鄉嘉豐村山里路108號

臺東 瑞和車站

在這空無一人，甚至無人招呼，唯有充滿厭世感的貓咪又稱地下站長，時不時才會有些許返鄉的年輕人抵達此處。此處無人工售票，除了有豐富的歷史導覽，也能夠在此處購買咖啡或簡易的輕食做享用，站長霸氣且不怕生，即使想與他進行一張合照也能夠呈現自然的樣子給你，若是恰巧來台東遊玩的貓奴朋友，請一定要來此處進行文化陶冶以及可愛儲值。

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地點：台東縣鹿野鄉瑞景路三段1-1號

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