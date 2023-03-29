快訊

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

沿海浮屍增至16具！多數在中南部 2人身上有越南證件

除了猴硐！必看必收藏的全台四大貓咪車站，甚至連貓咪都能當站長你相信嗎？

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源 / IG@daiyinglin、@jet_.chang
圖片來源 / IG@daiyinglin、@jet_.chang

在臺灣，一想到貓咪車站是我們對於猴硐的主要印象，但在自然景觀相對充沛的臺灣，北中南東皆有些許火車站擁有著讓人為之瘋狂的貓咪鎮守，若是於較炎熱時前往貓咪大多會隱匿於陰涼處避暑，建議可以等傍晚左右再前往欣賞！

新北 猴硐車站

猴硐，原名起源於鄰近山洞有大量猿猴居住故因此取名；在早期此處就已有一大群貓咪於此定居，由於繁殖能力強，因此也造就了此處有上百隻貓咪的盛況。另外，當地的貓咪曾不幸染上貓瘟的緣由，在前往旅遊時請勿攜帶自家的寵物，且在觸摸貓咪後勿碰觸自身的眼口鼻，回到家中後須立即洗雙手和更換衣物，才能夠將美好的回憶擁有留在心中。

圖片來源 / IG@catographytaiwan
圖片來源 / IG@catographytaiwan

圖片來源 / IG@laura_2356
圖片來源 / IG@laura_2356

地點：新北市瑞芳區柴寮路70號

高雄 橋頭捷運站

通勤時的疲勞常常是人生的難解之題，但若是在大眾運輸上遇見貓咪呢？在高雄的橋頭捷運站有一位名為「Mikan蜜柑」的貓咪站長，這位可愛的站長不只有專屬名牌，也會十分稱職地坐在椅子上觀察著來來去去的捷客，其職業倦怠的模樣讓人實在是愛不釋手，不過站長的執勤時間也是隨著牠的心情而定，若是不小心撲空也請將心情收著待到下次再提起。

圖片來源 / IG@daiyinglin
圖片來源 / IG@daiyinglin

圖片來源 / IG@izumimikan58
圖片來源 / IG@izumimikan58

地點：高雄市橋頭區興糖路19號

臺東 山里車站

位於臺東縣卑南鄉嘉豐村山里部落的山里車站，山里車站被群山環繞被封為到不了的車站，車站內保留著原始古早的模樣，而貓咪也已十分熟悉此處的環境，在月台邊和乘客椅子上活蹦亂跳的跳躍，此起彼落的喵喵聲讓車站更增添一份俏皮的生命力，想要體驗與世隔絕並與貓咪獨處於一地的感覺，請一定要到山里車站來一趟慢步調的靜謐輕旅行。

圖片來源 / IG@jet_.chang
圖片來源 / IG@jet_.chang

圖片來源 / IG@sunnnnnnnydayforsun
圖片來源 / IG@sunnnnnnnydayforsun

地點：臺東縣卑南鄉嘉豐村山里路108號

臺東 瑞和車站

在這空無一人，甚至無人招呼，唯有充滿厭世感的貓咪又稱地下站長，時不時才會有些許返鄉的年輕人抵達此處。此處無人工售票，除了有豐富的歷史導覽，也能夠在此處購買咖啡或簡易的輕食做享用，站長霸氣且不怕生，即使想與他進行一張合照也能夠呈現自然的樣子給你，若是恰巧來台東遊玩的貓奴朋友，請一定要來此處進行文化陶冶以及可愛儲值。

圖片來源 / IG@fhk82133
圖片來源 / IG@fhk82133

圖片來源 / IG@fhk82133
圖片來源 / IG@fhk82133

圖片來源 / IG@lgw1020525
圖片來源 / IG@lgw1020525

地點：台東縣鹿野鄉瑞景路三段1-1號

延伸閱讀>>【中部景點】氣球、手套、卷木板是如何製造呢？到這5間觀光工廠參觀、學習！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光工廠 輕食 咖啡

延伸閱讀

北捷頭痛人物失控男子遭通緝 警逮捕歸案

楠梓、仁武、橋頭人口逆勢成長 購屋熱區在這裡

陳建仁和蔡其昌同時向盧秀燕喊話 提出台中港蓋新式智慧辦公大樓

完善橋科聯外交通 周邊道路開闢及拓寬施工

相關新聞

除了猴硐！必看必收藏的全台四大貓咪車站，甚至連貓咪都能當站長你相信嗎？

在臺灣，一想到貓咪車站是我們對於猴硐的主要印象，但在自然景觀相對充沛的臺灣，北中南東皆有些許火車站擁有著讓人為之瘋狂的貓咪鎮守，若是於較炎熱時前往貓咪大多會隱匿於陰涼處避暑，建議可以等傍晚左右再前往欣賞！

獨／中山商圈人氣餐廳「赤鐵廣島燒」熄燈！開幕才2年

位於台北中山商圈巷弄內的「赤鐵廣島燒 赤峰店」，主打日式廣島燒料理，一直是商圈內的人氣選擇，常可見到排隊人潮。但是官方近...

兒童節快安排！ 「主題樂園+動物農場+國家森林樂園」全台優惠攻略　清明連假出遊就靠這一篇

兒童節+清明連假，想好上哪玩了嗎？ 連續假期適逢天氣回暖，udn小編幫民眾提供全台「主題樂園+動物園+國家森林樂園」假期專屬超殺優惠整理包，全台主題樂園紛紛推出超殺優惠，其中，劍湖山祭出「身分證對對碰」，義大則推出兒童節「長大不漲價」優惠，台北市動物園，還有全台14處森林遊樂園，兒童節優惠12歲以下兒童免費入園！

連假逛起來！320坪UNIQLO等10大新櫃進駐宏匯廣場

百貨上半年重頭戲母親節即將啟動，宏匯廣場春季新櫃再添10個流行品牌與美食櫃位，包括引進320坪的UNIQLO、COLD ...

激似《黑暗榮耀》同珢！ 他捕捉麵店1身影呼喚「涎鎮啊」 萬人按讚驚呼「是喬妹」

他捕捉麵店1身影呼喚「涎鎮啊」激似《黑暗榮耀》文同珢 萬人笑翻驚喜「是喬妹」

奎士咖啡在東區開幕享88折！最新SOGO百貨「CURISTA COFFEE」咖啡廳一定要去

奎士咖啡SOGO忠孝店除了承襲時尚藝術的裝潢調性外，這次還邀請到「匯僑設計」規劃室內設計，除了有360度開放式大理石吧台外，整體顏色採取明亮的牛奶白、木紋圓桌與藍色流線沙妃，從視覺、味覺再到嗅覺的美學享受，很適合休憩品嚐一番。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦