奎士咖啡在東區開幕享88折！最新SOGO百貨「CURISTA COFFEE」咖啡廳一定要去
咖啡控又有新咖啡廳可去了！主打莊園級咖啡豆的「奎士咖啡CURISTA COFFEE」確定進駐東區忠孝SOGO，現在開幕期間周邊商品還可以享有88折喔！
奎士咖啡SOGO忠孝店除了承襲時尚藝術的裝潢調性外，這次還邀請到「匯僑設計」規劃室內設計，除了有360度開放式大理石吧台外，整體顏色採取明亮的牛奶白、木紋圓桌與藍色流線沙妃，從視覺、味覺再到嗅覺的美學享受，很適合休憩品嚐一番。
奎士咖啡不外乎就是咖啡豆的選擇，嚴選高品質莊園級咖啡豆，更使用了義大利經典咖啡機品牌Victoria Arduino，裝備升級超高級，就是要讓消費者能喝到最具品質的咖啡。若要推薦一定首選「單品手沖藝伎」，是用哥倫比亞天然莊園的頂級藝伎咖啡豆，喝得到黃檸檬與橘子的酸感，更有淡淡的茉莉花香，餘韻入口非常好喝。現在開幕期間自即日起至3月28日享有周邊商品88折優惠，千萬不要錯過囉。
奎士咖啡 SOGO忠孝店
門市地址：台北市忠孝東路四段45號B1（SOGO忠孝店B1）
營業時間：週一至週四：9:00-21:30、週五週六：9:30-22:00
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