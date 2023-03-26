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路上奇觀！ 超美15公尺「黃金波浪龍」 還有高手「畫龍點睛」太震撼

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝路上觀察學院FB
圖／翻攝路上觀察學院FB

高手在民間！ 雲林路邊樹叢驚見一條「黃金龍」超級逼真，原來是當地民眾將草坪修剪成一條巨龍的形狀，還加上一顆「畫龍點睛」的眼珠，讓路過人感到相當驚艷！

圖／翻攝Google map
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有民眾在「路上觀察學院」社團FB分享，他途經雲林驚呼「昨天走錯路，路邊看見的非常完整的龍」，此景觀就位在「虎尾肉品市場」對面，路邊一處草叢被修剪成長達15公尺的波紋形狀，從龍嘴、鬍鬚、龍角都刻畫得相當細膩，修剪的高手還不忘加上靈魂之窗「眼珠」，更顯得栩栩如生！

網友們紛紛回應得知，此路上奇觀已約有7年歷史，地點就位虎尾鎮延平里頂南路、在虎尾肉品市場對面，是用50條黃金榕歷經數年修剪而成，更流傳一說，自從出現了這條龍，原本該地車禍頻傳，有了它後事故發生率減少許多。

圖／翻攝Google map
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