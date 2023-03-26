「狒狒之亂」引爆全台3萬筆聲量！他好奇「六福村哪來這麼多狒狒」　原因感動網友：園方很佛

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image source:翻攝FB／六福村主題樂園
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文／姜雅馨

桃園市23日上午驚傳「狒狒之亂」，該隻東非狒狒從平鎮區一路跑到新屋區，不僅IKEA等多家品牌跟風表示「全台分店的動物皆無逃脫」，就連六福村也發出「狒盡心思」貼文，引發網友關注；從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「狒狒之亂」聲量趨勢，可以發現短短2天的時間就創造30,230筆網路聲量，甚至在近一週「狒狒之亂」探索概念也可見網友KUSO「樂天逃猿」流行語，可見狒狒蹤跡成為近期全台民眾關注焦點。

不過近日就有網友好奇「六福村養這麼多狒狒幹嘛」，有內行人就挖出六福村先前的歷史，讓不少網友直呼「長知識」。

「狒狒之亂」近一週聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「狒狒之亂」近一週探索概念

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

六福村為什麼要養這麼多隻狒狒？

一名網友在PTT八卦版發文，指出台灣目前登記私養的狒狒總共有178隻，分散在台北市立動物園、新竹六福村及高雄壽山動物園，其中六福村就飼養150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒及5隻東非狒狒，讓原PO驚訝表示「六福村養了160多隻耶！光草原狒狒就150隻，不就常常為了當大王，打猴王爭霸戰嗎？六福村養這麼多狒狒幹嘛？有八卦嗎？」

六福村為什麼要養這麼多隻狒狒？
image source:示意圖／pexels

六福村的狒狒來自「ㄅㄆㄇ猴區」！網：六福村也算佛了

對此有不少鄉民回應，「沒辦法，狒狒太會生」、「狒狒沒有結紮嗎」、「狒狒羊羊」、「可以賣給其他動物園啊」、「猩島崛起，好萊塢大片」、「猩球崛起擁兵自重」，有網友也分享經驗「小時候包計程車進六福村遊園，結果車頂的燈牌被狒狒拆去玩了」、「以前去六福村猴子園區，超級可怕...寸草不生」、「以前實習去餵食，貨車載滿一車斗的蔬菜水果，開進去園區狒狒就跳上來搶，在搖滾區的我看得膽戰心驚」、「六福村草原歷險經過狒狒區真的會嚇到，整路滿滿的狒狒」。

六福村曾接收「ㄅㄆㄇ猴園」動物，圖為六福村阿拉伯狒狒。

▲六福村曾接收「ㄅㄆㄇ猴園」動物，圖為六福村阿拉伯狒狒。

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不過內行人也急忙跳出來回應，「因為六福村接受了以前ㄅㄆㄇ猴園倒閉時的動物，所以才有這麼多狒狒」，讓不少網友表示「看推文長知識」、「喔喔查到了，那個ㄅㄆㄇ是猴園XD」、「推，六福村也算佛了吧，100多隻欸超花錢的感覺」、「ㄅㄆㄇ猴園好懷舊的名字」。

事實上ㄅㄆㄇ猴園於1985年8月創立，主打東南亞唯一一座以猴子為主題的遊樂園，成為許多6、7年級生童年時的回憶，不過礙於2001年納莉颱風來襲，導致ㄅㄆㄇ猴園園區受到重創，在財力不足的情況下，園方只能無奈將猿猴贈與六福村照顧。

「ㄅㄆㄇ猴園」在2001年因颱風廢園後，土地進行出售，目前已改建為道路。
▲「ㄅㄆㄇ猴園」在2001年因颱風廢園後，土地進行出售，目前已改建為道路。

image source:翻攝Google街景地圖

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月17日至2023年03月23日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『狒狒之亂』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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