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2萬坪「LaLaport北館」即將開幕！300個日系品牌進駐，美妝、時尚與美食還有室內滑雪場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／三井不動產集團提供
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台中人真的越來越有福氣了！自一月全台首首間日系百貨「台中LaLaport」南館開幕後吸引百萬人潮後，現在北館也確定將於5月16日正式開幕，2萬坪超狂涵蓋美食、運動、美妝、親子娛樂與時尚等近300個品牌，甚至還有室內滑雪場，打造全台最強！

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日系品牌是許多台灣國人首選的最愛，尤其今年南館一月開幕締造超過一百萬人朝聖，更是見證消費者對日系百貨的熱衷程度。現在LaLaport北館將有別於南館，讓更多中小型品牌進駐，吸引更多元的品牌受眾，不僅如此，打造兩萬坪空間，有空橋連結與台灣首創大型4K LED螢幕，還有日本友善空間「mama with LaLaport」；至於在品牌上預計將有近300個品牌進駐，曾美妝、休閒服飾、時尚再到運動與餐飲等統統都有，保證一天都逛不完。

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更狂的是許多知名娛樂與文青品牌也將閃耀台中，像是「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」將以咖啡廳型態進駐、室內型滑雪教室「雪樂園」、日本次世代主題樂園「Little Planet」與中部首家「任天堂授權商品旗艦店」等；在飲食上面則有北海道「北○Kitamaru」，日本最大連鎖燒肉「牛角Buffet」與首次來台的「武藏野森珈琲Diner」等，都能讓台灣消費者沈浸在滿滿的日系氛圍中。現在確定5月16日正式開幕，快把時間記下來，若等不及北館的民眾，可於南館參加感謝祭「滿3000元送300元」活動，只到3月31日喔。

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