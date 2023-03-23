沉浸式騎車出遊！台北國際自行車展「自行車旅遊主題館」登場，身歷其境賞風光
「2023年台北國際自行車展」於3月22日至25日在台北南港展覽館登場，今年交通部觀光局請花東縱谷國家風景管理處攜手其他12個風景區管理處及KOM(King of Mountain台灣登山王)活動，以推廣台灣自行車旅遊為主題參展，在台北南港展覽館一館打造【來吧! 騎車趣 Let’s go】國家風景區自行車旅遊行銷主題館 ，身歷其境感受騎車出遊的樂趣。
交通部陳進生參事於現場開幕活動致詞時特別提到，台北國際自行車展以「永續」為主軸，規劃展示及週邊活動。同時，預告今年6月會有一場自行車盛事，邀請大家共襄盛舉。
本次展館結合智能科技設置三大互動體驗區，包含「跑跑自行車」，民眾可在現場挑戰交通部觀光局及KOM於自行車虛擬平台Rouvy所上架8支自行車路線，隨著自行車道的坡度變化改變速度快慢及力度，體驗身歷其境的感覺，亦可在「VR體驗區」，欣賞愛相隨、勇者之路、漫遊篇等3支VR360度影片，一窺台灣自行車道的360度全景美麗風光。此外，亦搭配13個國家風景區管理處及KOM自行車路線沿途景緻架設AR拍照互動區，拍照留下美好回憶。
另外，各國家風景區管理處及KOM，為加強推廣多元自行車旅遊路線，除現場推廣活動帶來沿途自行車食、宿、遊、購、行等精彩旅遊路線外，更於展攤上推出多項促銷及集客活動，並搭配展館內精彩好禮抽獎等活動，吸引國內外廠商及民眾前來參觀，深度了解全台多元路線。
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