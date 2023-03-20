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360度花海秘境！古亭「醉蝶花、矮牽牛花」夢幻大爆發，沉浸式賞花到5月中
夢幻花海拍不停！古亭河濱公園花海大爆發，除了亮眼的矮牽牛花外，客家跨堤平台的萬盆醉蝶花更是絕美綻放，堪稱「河濱花園的小秘境」，花海空間透過同心圓設計，浪漫花景360度都無死角！
賞花必訪！古亭河濱公園籃球場旁的粉、紫色矮牽牛花滿開大爆發，雙色交織成整片繽紛花海，宛如置身國外，撲鼻而來的淡淡花香也讓人更加沉浸其中，預計花期延長至3月底，賞花打卡記得把握最佳時機。
而古亭河濱客家跨堤平台下方廣場處則有萬盆醉蝶花花海，即日起至5月中旬均為賞花期。北市水利處表示，該處使用多達33,725株白色及粉色的醉蝶花搭配而成，形成「河濱花園的小秘境」，並透過同心圓的空間設計，360度都能欣賞唯美花景，一次拍好拍滿。
古亭醉蝶花小秘境
GOOGLE地圖搜尋：古亭河濱公園自行車道觀景台
古亭河濱公園矮牽牛花海
從醉蝶花海地點出發，往古亭河濱籃球場方向，步行約300公尺，即可抵達
詳細交通路線可參北市工務局官網
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