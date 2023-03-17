2大飯店集團搶攻「普發6千」！ 花蓮福容加6元多住一晚、雲朗飯店連住2晚6千

全民普發現金6,000元，3/22開始登記即將入袋了！ 這筆紅包若想要運用在度假飯店上，快來看看2家飯店集團祭出的最新優惠，福容大飯店花蓮店期間入住直接爽拿6,000元以上的吃到飽優惠，只要加6元還能多住一晚；而雲朗觀光集團旗下飯店則推出6000元住房優惠，平均每人每晚1,500元即可入住豪華等級客房。

圖／福容大飯店花蓮店

福容大飯店花蓮店推出加碼活動「六六大順！福容對你最好」專案，活動期間4/1至6/30，只要2人同行入住市景客房，加6元就能多住一晚，平均每晚3,903元起(已含服務費)，每日限量6間，限電話訂房，享福卡會員再享分級折扣。活動期間再加贈價值超過6,000元以上的餐飲設施體驗券，包括三溫暖、Dosun電輔車２小時體驗券、KTV、棋藝室與VR虛擬實境買一送一、晶雅SPA的600元折價券以及吃到飽等餐飲抵用券200元等好康。

同步推出「歡樂兒童節買大送小」專案，2人成行電話預訂福容假期一泊一食，入住海景客房直接再送2位小朋友入住，等於免費升等海景房，限電話訂房，每日限量6間，平均每人每晚只要1,035元起。

圖／福容大飯店花蓮店

雲朗觀光集團推出以6,000元為單位的住房優惠吸客，分別有君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店嘉義、兆品酒店台中與品文旅礁溪等8館供選擇。

圖／雲朗觀光集團

雲品溫泉酒店，推出每人6,000元即可入住三款指定房型的優惠，雙人入住尊榮山景房每房每晚12,000元、三人入住經典湖景房則為18,000元、四人入住尊榮湖景房則為24,000元，三種房型皆含當日丹彤自助晚餐以及翌日早餐；位在新北新莊、花蓮、高雄的翰品酒店與嘉義的兆品酒店，則祭出豪華套房的房價優惠，連住二晚豪華套房，含每日兩客早餐僅需6,000元；另外，鄰近台中洲際棒球場與台中中央公園的兆品酒店台中推出悅景套房雙人連住二晚6,000元優惠，包括每日兩客早餐、迎賓水果、紅酒1瓶。

新莊兆品酒店。圖／雲朗觀光集團

位在國旅熱區的品文旅礁溪，推出文漾家庭房連住二晚，僅需6,000元的優惠；而鄰近台北車站與購物廣場的君品酒店，則推出雅緻客房每房每晚僅需6,000元的超值優惠，含雙人早餐、客房內免費minibar、免費停車，並贈送四張威秀影城電影票。

君品酒店。圖／雲朗觀光集團

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