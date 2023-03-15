玩樂園省荷包！「騎機車」優惠299元、世棒賽「12字中1字」550元，還有1.6.8車牌對對碰

3月底前把握假期衝一波！ 「騎機車」到樂園遊玩，享劍湖山優惠票價299元，還有「車牌對對碰」優惠，只要車牌對中1、6、8任1碼，每人爽玩樂園399元，另外，為WBC世界棒球經典賽加油享折扣優惠，玩六福村只要550元，趕快揪朋友一起玩，直接荷包省一波！

劍湖山世界

圖／劍湖山世界官網

劍湖山世界最新門票優惠，自3/17起至3/31止，只要「騎機車」到劍湖山世界，最多2人各享優惠票價299元；即日起至3/28止，還有「車牌對對碰」，只要汽、機車車牌號碼有1、6、8任1碼，車上每人皆可享優惠票價399元；另外，即日起至3/31止，劍湖山世界還有全民暢玩價599元，再加碼送戽斗星球限定商品，下午1點後來玩，門票更只要399元超划算。

六福村

圖／六福村官網

即日起至3/19止，參加六福村推出「世界棒球經典賽」加油活動，只要姓名含有「世」、「界」、「棒」、「球」 「經」、「典」、「賽」、「中」、「華」、「隊」、「加」、「油」，12字中對中1個字，或身上穿戴與棒球明顯相關物品或衣物，現場購票優待只要550元。另外，即日起至3/31，「植樹節優惠」只要姓名或部首含「木」、「草」、「竹」任1字即可享優惠票價599元。

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