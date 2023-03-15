快訊

國台辦：3月15日起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入

創歷史新高！鴻海2022年EPS 10.21元 今年業績展望持平

10人訂位「多家餐廳當備胎」 店家放大絕霸氣反嗆 網狂讚：奧客不可寵

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
餐廳訂位示意圖。圖／ingimage
餐廳訂位示意圖。圖／ingimage

餐廳聚餐前多數人會選擇預先訂位以免掃興，近期出現有民眾想預訂「10人用餐」訂位，但透露出想多預訂幾家後再從中挑選，店家得知此舉立刻放大招回擊奧客，再上「爆怨公社」分享，獲得網友一面倒狂讚：太霸氣了、不能寵壞奧客。

本月14日有店家在「爆怨公社」透露，接到顧客詢問消費方式和10人訂位的電話，電話中聽見對方討論是否要先訂位，其中一人說「沒關係啦先訂起來好了！當天再看大家意願要去哪間啦」，店家表示詢問的日期(4/1)，當天是假日，要麻煩對方先預付訂金，沒想到被顧客嫌麻煩。

圖／翻攝【爆怨公社】社團
圖／翻攝【爆怨公社】社團

接著，店家直接表示不用訂金沒關係，「不過你們可能訂了很多家店，也不一定來我們這，同樣的我們也有很多客人，不一定先等到你們，所以如果有其他客人先進來，就要麻煩你們在門口等候了」。顧客聽完直呼「你在開什麼玩笑？這哪叫訂位啊」，店家直接回嗆：「我才以為你們在開愚人節玩笑咧！這叫訂位喔」接著就掛斷電話。

店家無奈地抱怨表示，為了一組把自家店當備胎，又不願付訂金的客人，當天是要拒絕多少其他來客，「你要把人當備胎，那被別人當成備胎，也只是剛好而已吧！」。

網友們紛紛留言「就是有這種奧客」、「別小看台灣人丟臉的恥度」、「重點還10個人，好意思喔」、「終於知道為什麼其他人想訂都訂不到了」，店家的霸氣反嗆意外地獲得多人狂讚「幹得好」、「嗆的真舒服」、「服務業的表率，不要寵壞奧客」、「很棒的回應，拒絕養出奧客」。

延伸閱讀：

撐不住！ 蛋價飆漲 彰化「不二坊」蛋黃酥每顆漲到50元

普發6千放大術！盤點星飯店餐飲買一送一、住房下殺2折

買一送一

相關新聞

套餐83折、免費贈肉盤！ 球迷穿著任一國家棒球代表隊球衣 「石研室」感恩優惠2選1

世界棒球經典賽事在台灣圓滿落幕了，為了感謝棒球隊英雄們的付出，石研室火鍋推出感恩優惠活動，即日起至3/26到各分店用餐，只要穿著中華職棒任一球隊球衣，即可享優惠2選1。 全台有6家門市石研室，是

10人訂位「多家餐廳當備胎」 店家放大絕霸氣反嗆 網狂讚：奧客不可寵

餐廳聚餐前多數人會選擇預先訂位以免掃興，近期出現有民眾想預訂「10人用餐」訂位，但透露出想多預訂幾家後再從中挑選，店家得知此舉立刻放大招回擊奧客，再上「爆怨公社」分享，獲得網友一面倒狂讚：太霸氣了、不

普發6千放大術！盤點星飯店餐飲買一送一、住房下殺2折

全民普發6千元的政策即將落實，各飯店住房餐飲提前開搶，除了各種6千「放大術」，也推出餐飲倍增方案「買一送一」，或者住房2...

年滿50團費減5千！台虎X燦星 5月10日包機直飛日本高知

日本向來是台灣旅客最愛的旅遊地，各航點的直飛包機陸續啟航，今（14日）日本高知縣知事濵田省司、台灣虎航董事長陳漢銘與燦星...

4年未改善？ 「無法投影MacBook筆電」 台大教授點名宜蘭五星飯店：敷衍客人

台大電機系教授葉丙成今（14）日在臉書專頁指出，4年前去村却國際溫泉酒店演講，就遇到投影機無法投影MacBook筆電訊號的問題，當時業者曾致電道歉並承諾改善，沒想到4年後，再度受邀至該飯店演講，仍然被

「草莓鯊鯊霜淇淋」開賣！ IKEA春季嘉年華登場 「療癒鯊鯊筆、鯊鯊醬料碟」超萌週邊快入手

IKEA鯊魚粉們快來看！ 「IKEA大台北春季嘉年華」正式起跑，自3/13至4/30聯合四大分店(內湖店、新莊店、新店店、台北城市店小巨蛋)舉辦嘉年華，除了夢幻草莓霜淇淋甜蜜回歸，還有超萌鯊鯊氣球打卡點必追，更祭出卡友滿額贈「療癒鯊鯊筆」、以及消費集點送「鯊鯊醬料碟」等活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦