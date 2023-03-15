10人訂位「多家餐廳當備胎」 店家放大絕霸氣反嗆 網狂讚：奧客不可寵
餐廳聚餐前多數人會選擇預先訂位以免掃興，近期出現有民眾想預訂「10人用餐」訂位，但透露出想多預訂幾家後再從中挑選，店家得知此舉立刻放大招回擊奧客，再上「爆怨公社」分享，獲得網友一面倒狂讚：太霸氣了、不能寵壞奧客。
本月14日有店家在「爆怨公社」透露，接到顧客詢問消費方式和10人訂位的電話，電話中聽見對方討論是否要先訂位，其中一人說「沒關係啦先訂起來好了！當天再看大家意願要去哪間啦」，店家表示詢問的日期(4/1)，當天是假日，要麻煩對方先預付訂金，沒想到被顧客嫌麻煩。
接著，店家直接表示不用訂金沒關係，「不過你們可能訂了很多家店，也不一定來我們這，同樣的我們也有很多客人，不一定先等到你們，所以如果有其他客人先進來，就要麻煩你們在門口等候了」。顧客聽完直呼「你在開什麼玩笑？這哪叫訂位啊」，店家直接回嗆：「我才以為你們在開愚人節玩笑咧！這叫訂位喔」接著就掛斷電話。
店家無奈地抱怨表示，為了一組把自家店當備胎，又不願付訂金的客人，當天是要拒絕多少其他來客，「你要把人當備胎，那被別人當成備胎，也只是剛好而已吧！」。
網友們紛紛留言「就是有這種奧客」、「別小看台灣人丟臉的恥度」、「重點還10個人，好意思喔」、「終於知道為什麼其他人想訂都訂不到了」，店家的霸氣反嗆意外地獲得多人狂讚「幹得好」、「嗆的真舒服」、「服務業的表率，不要寵壞奧客」、「很棒的回應，拒絕養出奧客」。
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