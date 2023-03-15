套餐83折、免費贈肉盤！ 球迷穿著任一國家棒球代表隊球衣 「石研室」感恩優惠2選1
世界棒球經典賽事在台灣圓滿落幕了，為了感謝棒球隊英雄們的付出，石研室火鍋推出感恩優惠活動，即日起至3/26到各分店用餐，只要穿著中華職棒任一球隊球衣，即可享優惠2選1。
全台有6家門市石研室，是以全台獨創的特色石頭火鍋、多達12種湯底選擇的人氣鍋物，為了感謝國家棒球代表除在世界棒球經典賽事的付出，即日起推出感恩優惠活動，只要穿著中華職棒任一球隊球衣即可享優惠2選1，包含原價1,180元40盎司的肉霸雙人套餐特價988元（約83折），或身穿球衣打卡就招待168克的肉盤。
石研室感謝台灣棒球隊英雄們，限時推出感恩優惠2選1，只要穿著任一台灣國家代表棒球隊球衣，於石研室店内用餐，並拍照打卡上傳FB、IG、抖音或Voom任一平台，即可選擇「肉霸雙人套餐」988元，等於83折優惠，或是點任一鍋物招待肉品，可兌換牛肉、豬肉或雞肉各168g三選一，外帶恕不適用。
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