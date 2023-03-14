4年未改善？ 「無法投影MacBook筆電」 台大教授點名宜蘭五星飯店：敷衍客人

台大電機系教授葉丙成今（14）日在臉書專頁指出，4年前去村却國際溫泉酒店演講，就遇到投影機無法投影MacBook筆電訊號的問題，當時業者曾致電道歉並承諾改善，沒想到4年後，再度受邀至該飯店演講，仍然被通知相同問題存在，讓他超傻眼！飯店業者目前已做出最新回應「葉老師四年前所遇到的問題我們都已經改善，未來絕對不會再有問題。」

教授葉丙成14日午間於臉書專頁表示，4年前去村却國際溫泉酒店國際會議廳演講時，就出現投影機無法投影MacBook筆電訊號，當時還寫一篇文章談論此事，「沒辦法理解一個號稱五星級的國際大飯店的國際會議廳，一直都知道他們投影機無法投影Mac訊號的問題，結果居然都不處理，還讓服務員老神在在地擺爛對客人說MacBook本來就不行」，當時寫完這篇文章後，村却的董娘與總經理都曾致電道歉，並承諾改善。

圖／翻攝葉丙成臉書

沒想到4年後相同問題仍存在，葉丙成將於本周六(3/18)再度受到邀約，預計前往去村却國際溫泉酒店演講，但沒想到卻被邀請單位通知「村却國際溫泉酒店的演講廳沒有辦法投影MacBook訊號」，讓他感到傻眼。同時表示「一個號稱五星級國際大飯店，四年了，竟然還是一樣一點都沒改變？四年前董娘跟總經理的道歉跟承諾，看起來都只是敷衍客人而已？我這周六會去確認，這到底是不是一家老早就已經知道問題，卻四年來完全不解決、讓問題繼續擺著的五星級國際大飯店。確認完我會告訴大家。」

針對此事，村却國際溫泉酒店經理林泰良向媒體回應：「村却國際溫泉酒店致力於提供所有顧客五星級的服務，葉老師四年前所遇到的問題我們都已經改善。但因新進工程師不了解而產生這樣的誤會，感到抱歉，誠摯歡迎葉老師來到村却體驗我們的硬體與服務。」

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