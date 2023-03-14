「草莓鯊鯊霜淇淋」開賣！ IKEA春季嘉年華登場 「療癒鯊鯊筆、鯊鯊醬料碟」超萌週邊快入手

IKEA鯊魚粉們快來看！ 「IKEA大台北春季嘉年華」正式起跑，自3/13至4/30聯合四大分店(內湖店、新莊店、新店店、台北城市店小巨蛋)舉辦嘉年華，除了夢幻草莓霜淇淋甜蜜回歸，還有超萌鯊鯊氣球打卡點必追，更祭出卡友滿額贈「療癒鯊鯊筆」、以及消費集點送「鯊鯊醬料碟」等活動。

圖／IKEA提供

只有大台北獨享的IKEA春季嘉年華，自3/13起正式開跑，為了提供大家豐富內容，連250公分的超人氣鯊鯊店長都親自駐店扛業績，將身穿制服，駐店在新莊、內湖、新店及台北城市店-小巨蛋四間分店出入口，還帶來多項限量好禮分享給宜家卡卡友，活動期間內，卡友於當日消費滿888元，並上傳至個人社群平台，即可獲得療癒鯊鯊筆一支，讓鯊鯊陪伴你記下生活大小事！

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春季嘉年華還有餐桌好禮限定的鯊鯊醬料碟，圓盤造型底部印製著可愛鯊鯊圖樣，即日起至4/30止，當日消費單筆滿299元，即可獲得一點(每店每日最多兌換一點，大台北各分店加總每日最多兩點)，累積兩點免費兌換一組鯊鯊醬料碟，一組兩款，滿足沾醬控的需求，讓品嚐美食變得更有滋味。

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活動只在大台北地區限定的超人氣鯊鯊系列活動，不僅有豐富的鯊魚周邊好禮，更推出「草莓鯊鯊霜淇淋杯」，霜淇淋上插著造型鯊魚魚尾，搭配獨家可愛造型紙杯，美味又趣味，IKEA鯊鯊粉絲們把握時間衝一波！

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