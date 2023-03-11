快訊

經典賽Live／張育成滿貫砲9:5打下荷蘭取第二勝 明拚前進東京門票

要倒閉早知情？ 美矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現上億

經典賽／王者日本！3連勝晉八強 「令和怪物」311奪勝投

大安森林公園杜鵑、繡球爭艷 「台北花節」正式開跑

中央社／ 記者陳昱婷台北11日電
台北花節浪漫開跑，今年在大安森林公園種植約21萬株杜鵑、2000盆繡球花，目前花已開9成。圖／取自臉書公園新花漾
台北花節浪漫開跑，今年在大安森林公園種植約21萬株杜鵑、2000盆繡球花，目前花已開9成。圖／取自臉書公園新花漾

春天來臨，台北市副市長林奕華今天上午與大安區里長們共同種下杜鵑花苗，代表台北花節正式開跑，邀請民眾到大安森林公園欣賞盛開的21萬株杜鵑及繡球花。

台北市政府從民國106年起為市花杜鵑花舉辦系列活動，今年更以「台北花節」格局擴大舉辦，並在今天上午舉辦共植花苗活動，找來在地商圈及里長在大安森林公園種下杜鵑花，為台北花節揭開序幕。

林奕華致詞表示，台北市在各個季節都有不同花卉盛開，目前除了大安區有杜鵑花外，在北投區有海芋、士林有櫻花、中山有玫瑰，邀請民眾走入巷弄及公園，欣賞繁花帶來的幸福感，並帶動商圈產業發展。

台北市觀傳局長陳淑慧活動後受訪指出，此次花節除了延續往年杜鵑花季舉辦系列活動，還結合種花減碳及環保永續概念，廣邀民間及企業響應植樹節，並將傳統音樂會轉型為禁用一次性餐具的「花伴野餐」。

除了大安森林公園，陳淑慧說，現在在台北表演藝術中心一樓戶外廣場，正以鮮花打造一條蝴蝶造型的「城市花毯」，民眾若有經過，將可看見花藝師設計及調整的過程，完整花毯預計13日正式亮相。

談到台北花節與過往杜鵑花季的差異，陳淑慧表示，台北市一整年都有花可賞，春天更是百花齊放的季節，此次除了市府主動種花外，也結合鄰里商圈，希望在環境被美化的同時，將愛惜、守護環境的概念深入社區。

台北市工務局公園處補充，今年在大安森林公園種植約21萬株杜鵑、2000盆繡球花，目前花已開9成，周邊新生南路三段的杜鵑也在逐漸綻放中。

台北市副市長林奕華（前右4）11日上午與大安區里長們共同種下杜鵑花苗，為台北花節揭開序幕。圖／中央社
台北市副市長林奕華（前右4）11日上午與大安區里長們共同種下杜鵑花苗，為台北花節揭開序幕。圖／中央社

延伸閱讀

首度雙北馬拉松林奕華劉和然鳴槍 釣出蔣萬安來留言了

上海團今拜會談及雙城論壇 蔣萬安指示林奕華後續聯繫

林奕華上任北市副市長 簡舒培街頭掛布條抗議：還我大安區立委

今到任北市副市長 林奕華：已繳回2月立委剩餘日數薪資

相關新聞

快筆記！「萬波 x WANPO MADE」聯名商品 第二波開賣時間出爐

萬波島嶼紅茶2月與日本知名潮流品牌「HUMAN MADE」推出系列聯名商品，當時台中PARK2草悟廣場聯名快閃店大排長龍...

最美花廊來了！ 精選台南賞花4景點「林初埤木棉花道、紅白九重葛、金黃風鈴木」一次收藏

最美花廊來了！ 台南春天賞花景點4選「林初埤木棉花道、紅白九重葛、金黃風鈴木」 拍好拍滿一次收藏

躺著看龜山島、江振誠上菜！郵輪飯店「凱渡廣場」開幕

歷時5年籌建、耗資30億，始終是宜蘭話題焦點的「THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店」於今日（3月10日）開放部分...

文青風週末！「誠品信義生日慶」18週年精彩活動 文創市集、樂團表演、屋頂電影院的美好邂逅

今年已經18歲的誠品信義店，以「綻放．燦爛相傳」作為主題，邀請大家前來參加派對，規劃一連串與閱讀、音樂、電影、舞蹈相關的講座與主題策展，還有文創市集、咖啡餐酒等藝文活動，從3/10起將持續到5月，週週都精彩！

2023宜蘭最新海景飯店！「凱渡廣場酒店」無敵海景房仿郵輪度假，坐擁海景第一排

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 頭城繼全台首間遊艇星巴克又有最新力作，來遊艇飯店休閒度假去吧，凱渡廣場酒店就位在烏石港第一排海景飯店，飯店像郵輪式造型超吸睛的，成為2023頭城新地標，超美的建築，

關島買一送一快搶！星宇 X 雄獅「關島包機」獨家開賣

解封後，旅遊相關產業全面動起來，雄獅旅遊看好國際旅遊商機，將於4月1日至6月24日攜手星宇航空，獨家推出關島包機商品，共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦