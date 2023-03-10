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最美花廊來了！ 精選台南賞花4景點「林初埤木棉花道、紅白九重葛、金黃風鈴木」一次收藏

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@molly888666、IG@kefoodlife授權
圖／IG@molly888666、IG@kefoodlife授權

春天百花齊放！ 一口氣為大家整理了台南4種繽紛花訊，絕不能錯過的全球最美花街「林初埤木棉花道」，刷一排600公尺的堤防邊坡「黃花風鈴木」，轉瞬間再回到市區欣賞「純白、洋紅九重葛」，趁著週末來一趟說走就走的台南小旅行吧！

林初埤「木棉花隧道」

圖／IG@molly888666授權
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此生必去！有著全球15大最美花海街道美譽的台南白河「林初埤木棉花道」，全長866.5公尺，木棉道花季活動預計於本週末登場，再過不久將迎來浪漫橘紅花海交織成長廊幻境，值得一同期待花期最美時刻。

地點：臺南市白河區玉豐里林初埤(建議定位白河林初埤木棉道，或臺南市白河玉豐國小、白河大竹國小前往)

龜重溪聖賢堤防「黃花風鈴木」

圖／IG@molly888666授權
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位在台南龜重溪聖賢堤防的黃花風鈴木正滿開，一眼望去直刷一整排600公尺金黃美花，攝影者molly888666特別分享，這是一個很好拍下全長花道的秘境，若想拍金黃花瀑與斜坡照，要特別脫鞋子並攤開裙襬坐下來，才不容易滑倒。

地點：台南市東山區聖賢里 (GPS：23.304787, 120.353938)

衛民街「白色九重葛」

圖／IG@kefoodlife授權
圖／IG@kefoodlife授權

⁡回到台南市中西區也有賞花必追景點，這滿滿的白色九重葛隱藏在巷弄裡，位於一間生活食器「餐桌上的鹿早」餐飲店前，攝影者kefoodlife分享說即使有google地圖，也需要費些氣力才能找到，成為城市追花秘境一隅！

地點：台南市中西區衛民街70巷30號

光州路「洋紅九重葛」

圖／IG@kefoodlife授權
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位於台南安平區的一處九重葛爆炸開花的私房景點，滿滿洋紅色的花瀑搭上純白牆面，與站在樹下的人兒形成強烈對比，再加上花瓣謝落一地，鋪成一片夢幻粉紅地毯，看起來超浪漫！

地點：台南市安平區光州路120號

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