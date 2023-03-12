「兩鐵旅遊列車」上路！鐵道＋鐵馬觀光遊程 火車到哪、騎玩到哪

結合鐵道+鐵馬觀光遊程的「兩鐵旅遊列車」。 圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部臺灣鐵路管理局與雄獅旅行社合作推廣低碳旅遊，現推出全台唯一結合鐵道+鐵馬觀光遊程的「兩鐵旅遊列車」，讓闔家大小、企業員工旅遊以及國際旅客，都能搭乘火車走到哪、騎到哪！

已於3月3日推出「新竹出發臺東鐵人3日」行程，與三鐵活動「LAVA TRI 玩賽樂園」合作，共吸引119位選手參加，特別的是選手能輕鬆帶著愛車上火車共同前往比賽地點，展現列車的多元運用。這趟次開出後獲得好評，選手們回饋：「以前參加鐵人三項比賽可能需要將愛車用寄的，也擔心愛車無法於比賽前送達，或者在運送過程中造成損壞無法參賽，提供這項服務讓我們能安心參加比賽」。

▲「兩鐵旅遊列車」讓你搭火車騎單車。 圖：交通部臺灣鐵路管理局／提供

結合鐵道+鐵馬的旅遊方式，是新穎的休閒好選擇！今年4月起「兩鐵旅遊列車」推出主打「小鎮漫遊」之行程，安排探訪齊柏林《看見臺灣》所拍攝的「大腳印稻田」體驗部落文化及看見小鎮之美。另外，預計於今年5月起，為提供單車族們完善的兩鐵綠色體驗，雄獅旅行社與臺鐵局共同攜手於宜花東共13處，打造自行車補給站，提供旅遊交通租賃及旅遊諮詢服務。

還在思考要怎麼體驗小鎮之美嗎？眾多兩鐵旅遊列車遊程可供選擇，帶著您的愛車一起去拍下美照，留下美好的回憶吧！詳情請參閱「雄獅旅遊」網站

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